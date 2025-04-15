出巴黎地鐵！女兒突喊「好多奇怪的人看妳」　律師1招自保：很有效

▲法國巴黎。（圖／達志影像／美聯社）

記者周亭瑋／綜合報導

許多遊客在法國巴黎都碰過偷竊或行搶事件，治安問題令人詬病。律師李怡貞最近就帶著女兒赴當地自由行，旅途中她除了擺出臭臉、口袋永遠放垃圾，人多的時候也時刻護包、護手機，全方位的緊戒讓她順利度過這段旅程，儘管身穿名牌，也沒有因此被招惹。

李怡貞在臉書提到，巴黎治安確實不好，萬一手機被偷、被搶，真的不要想找回來，連去警局都不必了，浪費寶貴的假期而已，記得把雲端自動備份都打開，珍貴的是照片，而不是手機。

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同時，她也分享自保招術，包括帶手機背帶，不用手機時都藏在大外套裡面，在路上絕對不輕易拿出來；然後隨時保持非常臭的臉；當人多時就要護包，「口袋永遠只有垃圾，現金則藏女兒口袋，同時都用Apple Pay付款，在餐廳吃飯時，更要護包護手機。」

李怡貞表示，旅程最後一天時，她帶著女兒體驗巴黎可怕的地鐵，當然行前就有特別提醒，要小心警戒，路上應該會有奇怪的人；結果女兒一出地鐵，就對她說「媽媽，確實很多奇怪的人，而且都在看妳耶！」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

聞言，她直說，「不是我太漂亮，而是我單純被盯上，還好我在地鐵裡臉更臭，也絕對不拿手機出來，一直180度環視掃射所有眼前的人，用眼神逼迫他們不敢跟我對到眼。巴黎的小偷都是結夥犯案，但只要保持警戒狀態，通常他們也不太會來招惹。」

另外，李怡貞不忘提醒，出機場被問要不要搭Taxi，絕對不要理，都是黑車會收超高費用，所以還是乖乖走遠一點，去找計程車排班處，「我出入都叫車，Uber第一，bolt極少，素質較差。有人覺得叫車成本太高，但我是覺得萬一坐地鐵被偷走任何一個東西，那個成本反而更是高到爆炸，而且有時候換乘地鐵線其實都要走很長的路，帶孩子不太方便。」

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