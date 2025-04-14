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旅日綁Suica卡「1體驗」超爽！大票果粉讚爆：沒電也可以用

▲▼西瓜卡SUICA，Suica。（圖／記者蔡玟君攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者蔡玟君攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

去日本旅遊，很多人必備Suica（俗稱西瓜卡），如果是iPhone用戶還不用帶實體卡，只要在手機綁定就可以使用。有網友最近去日本玩，快要離開日本才發現，原來拿iPhone要用Suica時，從搭車到付款都不用按兩下打開錢包，直接靠讀卡機就能付款，「販賣機也可以」，話題引發熱論。

原PO在Threads發文，「都快離開日本了才發現 = =，原來Suica in iPhone 不只搭車，買東西付款時也不需要先按兩下打開錢包，直接靠讀卡機就能付款，販賣機也可以。」看到貼文後，就有人驚呆，「不需要先按兩下打開錢包嗎！京都的ICOCA也是嗎！我是笨蛋…我上禮拜去京都的八天，都是按兩下打開錢包在用欸！」

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有網友則是大讚，「超爽的，在台灣根本體驗不到這種爽感，手機不用打開，手機靠過去閘門打開，根本巧克力般絲滑」、「它就是NFC的概念，不用開手機，沒電也可以用。之前去付置物櫃它也是顯示可以用Suica付款，就想說試試看把手機貼上去，結果就成功扣款了。」

還有人補充，「再告訴你一個好用的：剩下的零錢離開日本之前，全部存到這個卡裡面去，你就不用帶回台灣了」、「超好用，但好像太舊的不能。我原本拿i11時就無法XD」、「設定『快速交通卡』就可以了，不用解鎖，黑畫面也可以逼」、「沒電也可以，手動關機不行」、「有的販賣機還是不行，要先打開支付卡按兩下再靠卡。」

※本文獲原PO授權引用。

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