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川普關稅重擊　華府智庫專家：中國重燃興趣「想加入CPTPP」

▲▼習近平會晤越共總書記蘇林　 籲共同反對「單邊霸凌」。（圖／路透）

▲ 習近平赴越南國是訪問，會晤越共總書記蘇林。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合報導

美國加重對中國商品課徵關稅，而中國不僅加徵關稅反擊，似乎也有意調整對外經貿策略。華府智庫專家指出，北京近期重燃對CPTPP的興趣，且考慮即使無法加入，也將依據該協定調整國內法規。

據《中央社》報導，戰略暨國際研究中心（CSIS）中國經濟專家甘思德（Scott Kennedy）14日在布魯金斯研究所（Brookings Institution）線上座談中透露，即便最終無法加入CPTPP，中國仍會參考協定標準調整國內法規，就像20多年前加入世界貿易組織（WTO）時一樣。

美國總統川普大幅提高中國進口商品關稅，目前累計稅率達145%；中國也不甘示弱，對美國商品祭出125%報復性關稅。《路透》先前報導，北京因此進入「戰時態勢」，官員被要求取消休假、手機全天候開機待命。

除CPTPP以外，甘思德在座談中提到，北京也正尋求恢復歐中全面投資協定（CAI），但新疆人權爭議、中方在烏克蘭戰爭中的角色及產能過剩等問題仍是雙邊合作主要障礙。

他進一步透露，中國在美國關稅壓力下仍擁有財政餘力，且將擴大刺激經濟措施，並積極與區域內其他國家協商，雖行動低調但仍持續推進。現正出訪越南的習近平接著也將訪問馬來西亞及柬埔寨，並將與日本、南韓、澳洲及歐盟接觸，鞏固對外經貿布局。

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