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川普「關稅政策」一再修改　陸外交部勸美：放棄極限施壓

▲▼川普宣布暫緩實施75國對等關稅政策。（圖／路透）

▲川普宣布暫緩實施75國對等關稅政策。（圖／路透）

記者廖翊慈／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）的「對等關稅」政策只針對中國加徵125%，算上先前的20%，已經達到145%。不過，美國海關和邊境保護局（CBP）11日晚間公告，縮小關稅徵稅範圍，豁免電腦、智慧型手機、晶片、晶片製造設備等電子產品。中國外交部發言人林劍14日在舉行例行記者會上，對此表示，「美國濫施關稅損人。」

據《澎湃新聞》報導，中阿衛視記者向林劍提問，「美國關稅政策反覆修改，目前對部分中國產品豁免了『對等關稅』，請問中方有何看法？中方會做出什麼對應的政策嗎？」

▲中國外交部發言人林劍。（圖／翻攝自中國外交部）

▲中國外交部發言人林劍認為，美國濫施關稅損人。（圖／翻攝自中國外交部）

林劍表示，「商務部新聞發言人就此表明了中方的態度，事實已經並將繼續證明，關稅戰、貿易戰沒有贏家，保護主義沒有出路，美國濫施關稅損人。」

林劍指出，「我們敦促美方放棄極限施壓的錯誤做法，在平等、尊重、互惠的基礎上，透過對話解決問題。」

美國在12日（美東時間）公布相關備忘錄，豁免電腦、智慧型手機、半導體製造設備、積體電路等部分產品的「對等關稅」，這是繼4月10日暫緩對部分貿易夥伴徵收高額「對等關稅」以來，對相關政策做出的第二次調整。中國商務部表示，中方正在對相關影響進行評估。

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