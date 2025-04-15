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小摩估美債可能已觸底：海外投資人未拋售　反而進場買入

▲摩根大通執行長戴蒙（Jamie Dimon）。（圖／達志影像／美聯社）

▲摩根大通執行長戴蒙（Jamie Dimon）。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合報導

摩根大通（JP Morgan，小摩）全球固定收益主管米歇爾（Bob Michele）表示，美國公債可能已經觸底，近期跡象顯示國際需求依然強勁，而且若市場動盪加劇，聯準會（Fed）也可能出手支撐。他指出，雖然美債上周創下自2001年以來最大單周跌幅，但從與海外投資人的對話可見，他們並未拋售美債，反而在進場買入。

米歇爾14日接受彭博電視訪問時指出，「我們正處於價格的低點、殖利率的頂點」，他認為儘管川普政府對全球祭出關稅，加上政策方向難以預測，使金融市場動盪，長期以來被視為避險資產的美國公債也出現賣壓，但整體需求仍具支撐力。

近期市場一度傳出中國可能大舉拋售美債作為報復手段，加劇了拋售潮的疑慮。作為僅次於日本的第二大美債持有國，中國動向備受關注；不過日本執政黨自民黨官員已表示，日本不會將拋售美債作為對美談判的工具。

米歇爾強調，根據聯準會最新資料，外國央行及外匯存底經理人近期反而增加了美債部位。根據截至4月9日當周的數據，這些機構所持美債增加36億美元（約新台幣1165億元），終結此前連續兩周的減持趨勢。

此外，波士頓聯準銀行總裁柯林絲（Susan Collins）日前也表示，若市場情勢惡化，聯準會「絕對會準備好」採取行動以穩定金融系統，進一步強化外界對Fed會介入市場的信心。

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