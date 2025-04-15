Fed理事沃勒：對等關稅一旦恢復　恐必須快速連續降息

▲美國聯準會理事沃勒。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

美國聯準會（Fed）理事沃勒（Christopher Waller）14日示警，雖然川普於4月9日宣布暫緩實施對等關稅90天，但若這些關稅最終恢復上路，美國經濟恐將陷入大幅減速，聯準會也必須快速啟動一連串「利空式」的降息行動，以重振美國經濟。

綜合外地報導，沃勒指出，若川普恢復實施完整對等關稅，美國的有效關稅稅率將從目前約3%飆升至25%。此一劇烈變動將使美國經濟「降速到爬行」，失業率可能自目前的4.2%攀升至5%。儘管他承認關稅帶來的物價壓力可能使通膨短期內上升至5%，但他評估，這類通膨是「暫時性的」，聯準會應將政策焦點放在產出與就業衝擊上。

沃勒表示，這波關稅規模與廣度「遠超預期」，如果目的在於重塑美國經濟結構，讓製造業回流、提升本土消費品產能，那麼關稅將需長期維持，至少至2027年底。他補充，目前的90天暫緩雖為談判創造空間，也讓聯準會可採取「較具耐心」的政策立場，但若未來關稅政策再度強硬，則將加快降息步調且幅度將超過原先預期。

沃勒在同日另一場演說中也提到，聯準會可分別面對兩種情境。若關稅長期維持高檔、有效稅率達25%，核心個人消費支出（PCE）物價指數可能短期飆升至4%至5%，但Fed將視其為短期波動而「不會因此升息」；反之，若關稅協商最終將平均稅率降至10%，聯準會則可有餘裕延後降息，預期可能在今年下半年實施。

沃勒坦言，2021至2022年Fed曾誤判通膨為「暫時性」，但不代表未來不能再採用這一判斷模式。他引用美式足球「tush push」戰術類比政策策略，表示，「失敗一次不代表不能再使用。」

沃勒的看法與部分聯準會其他官員存在分歧。部分決策官員認為，現行包括對鋼鋁及中國商品等高關稅仍在持續，關稅對通膨的上行風險不容忽視，主張應觀察更多經濟實體數據後再評估是否降息。

與此同時，紐約聯準銀行14日公布的4月消費者調查顯示，44%受訪者預期未來一年內失業率將上升，為2020年新冠疫情爆發以來最高水準。自川普上任以來，這一比例已上升10個百分點，顯示市場對未來勞動市場前景感到悲觀，亦呼應沃勒對經濟前景的擔憂。