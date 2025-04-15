川普捅破天！　邱毅點名「他」：這個鍋揹定了

▲川普關稅戰釀全球股災。（圖／達志影像／美聯社）



記者陳俊宏／綜合報導

美國總統川普祭出關稅戰，前立委邱毅表示，一般人最怕政策的不確定性，而這恰恰好是川普最大的毛病，看情勢變化，這個鍋「川普貿易顧問納瓦羅」是揹定了。

邱毅14日在臉書說，川普這次胡亂搞出關稅戰，用了錯誤的公式，錯誤的計算方法捅破了天，惹出經濟大災難，單單是美債危機和美元危機，就讓他無法承受。

邱毅認為，這只能怪川普的偏聽，不能把責任都推到納瓦羅（Peter Navarro）身上，不過，看情勢變化，這個鍋納瓦羅是揹定了；最近納瓦羅可能要離開白宮，關稅戰的主力轉向財長貝森特（Scott Bessent）。

▼川普貿易顧問納瓦羅。（圖／路透）



邱毅表示，貝森特的政策調整有二，第一，是除了中國以外，對等關稅延後90天實施，待各國代表到白宮協商後決定；第二，是對智慧手機、半導體設備和相關產品、電腦、通信產品等，均減免掉對等關稅，而且不限國家和地區，都在減免之列，也就是中國大陸也在減免範圍內。

邱毅指出，很明顯由納瓦羅到貝森特這一連串的調整，好像穩住美股的跌勢，但是也表現出政策的不確定性，因此美債的危機更嚴重；尤其是6月有6.5兆美元的舊債到期，目前日本、中國都在大量拋售美債，美債價格下跌，美債殖利率飆升到4.5%以上。

邱毅說，如果新債賣不掉，舊債到期違約，美國的債信危機發生，將衝擊美元霸權；何況關稅戰後，各國的美元需求減少，美元的不確定性增加，美元霸權還在嗎？沒有了美元霸權，美國霸權的樓塌了。

邱毅提到，這種結果事前納瓦羅沒有計算到，事後貝森特也救不了，至於川普只有三招解悶了：

1、瘋言瘋語，幻想各國領導人都來kiss my ass，還有巴巴等待中國領導人打電話來。

2、回佛州熟悉的俱樂部打小白球。

3、到邁阿密看UFC終極格鬥冠軍比賽。