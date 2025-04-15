　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

川普捅破天！　邱毅點名「他」：這個鍋揹定了

▲▼美國總統川普於當地時間7日在白宮會晤以色列總理納坦雅胡。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普關稅戰釀全球股災。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳俊宏／綜合報導

美國總統川普祭出關稅戰，前立委邱毅表示，一般人最怕政策的不確定性，而這恰恰好是川普最大的毛病，看情勢變化，這個鍋「川普貿易顧問納瓦羅」是揹定了。

邱毅14日在臉書說，川普這次胡亂搞出關稅戰，用了錯誤的公式，錯誤的計算方法捅破了天，惹出經濟大災難，單單是美債危機和美元危機，就讓他無法承受。

邱毅認為，這只能怪川普的偏聽，不能把責任都推到納瓦羅（Peter Navarro）身上，不過，看情勢變化，這個鍋納瓦羅是揹定了；最近納瓦羅可能要離開白宮，關稅戰的主力轉向財長貝森特（Scott Bessent）。

▼川普貿易顧問納瓦羅。（圖／路透）

▲▼白宮貿易顧問納瓦洛（Peter Navarro）。（圖／路透）

邱毅表示，貝森特的政策調整有二，第一，是除了中國以外，對等關稅延後90天實施，待各國代表到白宮協商後決定；第二，是對智慧手機、半導體設備和相關產品、電腦、通信產品等，均減免掉對等關稅，而且不限國家和地區，都在減免之列，也就是中國大陸也在減免範圍內。

邱毅指出，很明顯由納瓦羅到貝森特這一連串的調整，好像穩住美股的跌勢，但是也表現出政策的不確定性，因此美債的危機更嚴重；尤其是6月有6.5兆美元的舊債到期，目前日本、中國都在大量拋售美債，美債價格下跌，美債殖利率飆升到4.5%以上。

邱毅說，如果新債賣不掉，舊債到期違約，美國的債信危機發生，將衝擊美元霸權；何況關稅戰後，各國的美元需求減少，美元的不確定性增加，美元霸權還在嗎？沒有了美元霸權，美國霸權的樓塌了。

邱毅提到，這種結果事前納瓦羅沒有計算到，事後貝森特也救不了，至於川普只有三招解悶了：

1、瘋言瘋語，幻想各國領導人都來kiss my ass，還有巴巴等待中國領導人打電話來。

2、回佛州熟悉的俱樂部打小白球。

3、到邁阿密看UFC終極格鬥冠軍比賽。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 2961 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
西班牙漁民捕獲6.7公尺海地巨獸！　專家驚曝物種
川普要跪了？　前大使介文汲預言「30天後必向中國求和」
貴婦奈奈的「機智逃亡生活」直擊　撿別人不要的來用
貴婦奈奈將投案！　逃亡7年突寫「千字文」爆祕辛
快訊／8級強風來了　下波「鋒面掃台」時間曝
罷雙吳四騎士、領銜人涉幽靈連署　6被告交保限制出境
川普暗示豁免汽車零組件關稅！美4大指數收漲　台積電ADR跌近

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

川普捅破天！　邱毅點名「他」：這個鍋揹定了

陳冲：對等關稅「台灣首批談判」很危險　2028前中國不攻台

90天協商倒數中！立院組「跨黨訪美團」直球對決　17人名單曝

嗆賴清德「有種抓我進北檢」　羅智強怒：明明兩邊連署都有瑕疵

赴北檢聲援罷吳藍軍　王鴻薇：親綠罷團一階連署造假卻不辦？

頭份警分局發「反罷免文」！遭批行政不中立急刪文道歉：貼錯連結

徐巧芯「誤爆共諜」害檢調提早收網　許淑華：無知？幫中共掩護？

向花檢告發「罷傅崐萁團隊涉違法」　侯漢廷：請檢調用同標準動起來

不切割了！罷吳藍軍涉連署造假遭約談　黃呂錦茹神隱原因曝光

大罷免藍綠35：15！　今再增民進黨立委陳俊宇

嘉義女騎士壓困車底！　自行爬出起身...隔天突身亡

#舉重 槓鈴撞牆破大洞　她看直接傻眼拿筆簽名紀念

【烈焰狂燒】 #陽明山 小油坑恐怖火舌狂竄

【載具富翁】印載具紋身貼去便利商店實測大成功！

【徵未來兒媳婦】爸搞笑列各種優點XD

【婚前VS.婚後】重溫老婆婚前穿搭 老公見反差超大笑翻

#國道 白車疑未減速追尾名車　車頭全撞毀...目擊駕駛驚叫

正妹媽深情唱蔡健雅《Beautiful Love》 結尾撩頭髮太美惹！

【泰格與雪兒】牡羊座藏不住

【所以Cindy是誰】女友考2個陷阱題...差點逼瘋男友XD

川普捅破天！　邱毅點名「他」：這個鍋揹定了

陳冲：對等關稅「台灣首批談判」很危險　2028前中國不攻台

90天協商倒數中！立院組「跨黨訪美團」直球對決　17人名單曝

嗆賴清德「有種抓我進北檢」　羅智強怒：明明兩邊連署都有瑕疵

赴北檢聲援罷吳藍軍　王鴻薇：親綠罷團一階連署造假卻不辦？

頭份警分局發「反罷免文」！遭批行政不中立急刪文道歉：貼錯連結

徐巧芯「誤爆共諜」害檢調提早收網　許淑華：無知？幫中共掩護？

向花檢告發「罷傅崐萁團隊涉違法」　侯漢廷：請檢調用同標準動起來

不切割了！罷吳藍軍涉連署造假遭約談　黃呂錦茹神隱原因曝光

大罷免藍綠35：15！　今再增民進黨立委陳俊宇

無懼川普威脅「撤資90億美元」　哈佛強硬拒絕：不接受思想審查

小摩估美債可能已觸底：海外投資人未拋售　反而進場買入

極度乾燥！　2波雷雨鋒面時間曝

光陽2大家族「共治慣例」破局　柯勝峯埋未爆彈

川普捅破天！　邱毅點名「他」：這個鍋揹定了

減碳排中期措施將大增船舶營運成本　散裝船承受力估不及貨櫃船

自己當老闆！12星座「創業成功」機率曝　1星座百分百

7-11珍奶、冰茶「買2送2」！超商咖啡買20送20　寄杯優惠一次看

光陽內鬥原因曝光！　竟與171億總部土地有關

新北恐怖保母！　3歲童待不到1小時「臉見血痕」

【徵未來兒媳婦】爸搞笑列各種優點XD

政治熱門新聞

涉連署造假遭約談+1　罷免吳思瑤召集人賴苡任被調查局帶回

朝野組「3黨訪美團」救關稅　17人名單曝

挺藍軍戰賴清德　羅智強：有種抓我進北檢

罷吳藍軍涉連署造假　王鴻薇衝北檢抗議

柬埔寨將百名涉電詐台人「遣送中國」　外交部表達嚴正關切與抗議

頭份警分局發反罷免文被罵翻！火速刪文道歉

陳冲：對等關稅「台灣首批談判」很危險

徐巧芯「誤爆共諜」干擾辦案　許淑華：幫中共掩護？

賴清德接見北科大校友　意外變關稅戰「產業傾聽之旅」

罷吳藍軍遭約談　黃呂錦茹神隱原因曝光

漢光41兵推美軍退役上將任梅家樹顧問　M1戰車還是以其父親命名

大罷免藍綠35：15！　今再增民進黨立委陳俊宇

高雄觀光人次全國第1遭疑膨風　高閔琳回擊了

抓罷免傅崐萁連署出包兇手　他曝關鍵原因

更多熱門

相關新聞

川普健檢報告曝　醫點出關鍵數據：比很多台灣人還漂亮

川普健檢報告曝　醫點出關鍵數據：比很多台灣人還漂亮

白宮公布美國總統川普的最新健康檢查結果，對此，網紅醫師蒼藍鴿（吳其穎）表示，你可能不喜歡他，但你不得不承認，川普的三高數值管理得比很多台灣人還要漂亮。

蘋果暫躲過關稅一劫　川普曝和庫克談過：最近還幫助過他

蘋果暫躲過關稅一劫　川普曝和庫克談過：最近還幫助過他

祖克柏抱川普大腿沒用！Meta反壟斷案開庭　恐出售IG、WhatsApp

祖克柏抱川普大腿沒用！Meta反壟斷案開庭　恐出售IG、WhatsApp

習近平會越共總書記　 籲共同反對「單邊霸凌」

習近平會越共總書記　 籲共同反對「單邊霸凌」

前大使介文汲預言：川普30天後必向中國求和

前大使介文汲預言：川普30天後必向中國求和

關鍵字：

川普邱毅

讀者迴響

熱門新聞

雲林男西濱逆向飆撞轎車畫面曝　倒地當場慘死

赴韓旅遊注意！日本「止痛神藥」不能帶

快訊／8級強風來了　下波「鋒面掃台」時間曝

台中惡火母緊抱2幼女燒到碳化

歌手JJJ病逝　經紀公司悲痛證實

NBA太陽開除去年才簽16億合約教頭

美飛機墜毀6死！罹難者全是高學歷菁英

林明佐自爆腫瘤已轉移　強切恐終身癱瘓

家裡超窮！大學打工「每天30元吃飯」　她逆轉進台積電

輝達宣布：在美建設16兆AI基礎設施

貴族高三生狂揍人手脫臼送醫　學弟被打竟晾一邊

獨／台灣最神祕兇殘黑幫頭子落網

涉連署造假遭約談+1　罷免吳思瑤召集人賴苡任被調查局帶回

陸配亞亞：兒子上課糾正老師「去大陸不是出國」

前大使介文汲預言：川普30天後必向中國求和

更多

最夯影音

更多

嘉義女騎士壓困車底！　自行爬出起身...隔天突身亡

#舉重 槓鈴撞牆破大洞　她看直接傻眼拿筆簽名紀念

【烈焰狂燒】 #陽明山 小油坑恐怖火舌狂竄

【載具富翁】印載具紋身貼去便利商店實測大成功！

【徵未來兒媳婦】爸搞笑列各種優點XD

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面