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金星順行還是不開心！命理師點名「5星座」壓力感滿滿

▲▼崩潰,性侵,哭泣,受害,女子,傷心,難過。（示意圖／達志影像）

▲金星順行還是不開心！命理師點名「5星座」壓力感滿滿。（示意圖／達志影像）

文／阿谷老師

相關動盪還會持續！雖然金星已經在4/13開始順行，但受到土星和天王星的影響，會帶來金融問題和壓力感，因此沒辦法享受金星順行帶來的舒心。阿谷老師指出，最明顯的就是最近股市動盪帶來的不安，另外要特別注意的是，土星和天王星所帶的相位會感受到不同的壓力，包括太陽跟上升在「金牛座、雙魚座、牡羊座、天秤座、摩羯座」。

阿谷老師說，現在天王星在金牛座、土星在雙魚座，所以太陽和上升在金牛座的人，可能在過去會一直感受和認知到某件事情應該改變，但遲遲沒有進展，這時受到土星和天王星的影響，會逼得你不改變不行。

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而土星則是已經在雙魚座待了兩年半，所以太陽和上升雙魚座的人會一直有壓力感受，但其實這兩年半可能都處在比較焦慮和自我懷疑中，反而這時候可能已經因為時間久了而習慣，但不代表這個壓力感已經消失。

太陽和上升在牡羊座的人會面臨接不接受挑戰的壓力，一旦接受挑戰，可能在生活和工作上會有翻天覆地的變化，會跟過去的人生很不一樣。但阿谷老師直言，在這邊不一定是絕對的壞事，有些人可能會因為經歷壓力而翻身。

至於太陽和上升在天秤座所感到的壓力，可能會是在生活和工作上被逼的需要攤牌，例如過去以為合作關係可以長久，但其實對方可能是長期在忍耐，雙方矛盾可能在4月爆發，且一旦爆發，事情可能會變得非常棘手。

另外，天王星在金牛座會有明顯健康問題，但其實天王星從2018年就一直在金牛座，已經待了長達7年的時間，這段時間也經過新冠疫情，大家對健康認知確實都有明顯的變化。阿谷老師提到，在這邊要特別提醒太陽和上升在摩羯座的人要多留意身體，最近可能會健康亮紅燈。

最後，阿谷老師也特別提醒，土星和天王星的影響可能會一直持續到月底才會逐漸緩解，而且土星本來就是代表現實和規則，金融業的明顯影響還會持續，包括最近川普提出的關稅、股市動盪等問題，要留意接下來一周可能還會有相關動盪。

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