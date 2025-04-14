王世堅稱共諜要安插敵營　民眾黨酸「喪事喜辦新極限」：這麼驕傲？

▲民眾黨批評，在民進黨共諜連環爆的時刻，又見識到綠營喪事喜辦的新極限。（圖／民眾黨提供）

記者袁茵／台北報導

近期民進黨不斷爆出多起共諜案，民進黨立委王世堅昨（13日）表示，如果要安插間諜，一定是安插在敵對陣營，友黨、好友內應就不用安插。民眾黨今（14日）批評，又見識到民進黨喪事喜辦的新極限，原來有共諜是這麼驕傲的事情，並喊話為了真正守住台灣民主與安全，請最愛喊「抗中保台」的民進黨，認真思考如何強化資安與國安。

民眾黨14日中午於臉書發文表示，「共諜當然要安插在敵營啊」、「沒有共諜代表就是中共同路人啦！」沒想到在民進黨共諜連環爆的時刻，又能見識到綠營喪事喜辦的新極限，「有共諜原來是這麼驕傲的事情，難怪府院黨都有人搶著去做！」

民眾黨指出，前外交部長、現任國安會秘書長吳釗燮一路提拔的重要外交幕僚何仁傑，涉嫌蒐集外交部重要情資，轉交給中共情報人員，遭羈押禁見；其實從2016年，吳釗燮就帶著何仁傑一路進出國安會、總統府、外交部，也就是說吳釗燮的外交國安重要資訊，很可能長期都被中共給掌握。

民眾黨提到，吳釗燮在擔任外交部長6年內，有8個邦交國斷交，也讓他被嘲諷是「斷交部長」，現在也令人懷疑，我國的邦交情資是否早就被中共給摸透，中共才屢屢能事先得知我國遭斷交的資訊？惹出這麼重大的國安疏失，如此誇張的外交醜聞，吳釗燮卻只透過聲明表示「不評論個案」，不用道歉也不用負責，擔當跟格局如此之高，實在是令人望塵莫及。

民眾黨說，眼見共諜滲透府院黨，跟吳釗燮一樣處變不驚，好像什麼事都沒發生過的，還有總統賴清德、民進黨秘書長林右昌；賴清德前往慰問台南榮民之家，振振有詞說要「阻止共產黨併吞台灣，團結守護台灣」，完全不提自己的總統辦公室諮議也出了一個共諜；林右昌照樣抹紅在野黨主席是中國政協主席、在野的立委是政協委員，講完不忘記提醒再提醒「大家記得要大罷免」，但卻忘了告訴大家，黨內民主學院副主任也是共諜。

民眾黨批評，「當然更沒下限的，總是民進黨的側翼，到處留言『因為民進黨是敵營才要安插共諜啊』、『藍白裡面沒共諜代表都是自己人啊』，似乎隔著螢幕都可以看出，他們深深以出了共諜為榮，連大罷免都需要中共助威，有這樣的執政黨、有這種網軍，到底還要期待他們會如何認真徹查共諜案，如何反省改進反共諜滲透？」

最後，民眾黨強調，民進黨可以繼續放任黨內高層人員與關鍵位置被共諜滲透，但台灣的利益不能再這樣被出賣，為了真正守住台灣的民主與安全，請最愛喊抗中保台的民進黨，認真思考如何強化資安與國安。