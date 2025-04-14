酸王世堅像說「民進黨內有間諜很驕傲」　蔣萬安：全黨共諜最愛台？

記者袁茵／台北報導

近期民進黨不斷爆出多起共諜案，民進黨立委王世堅昨（13日）表示，如果要安插間諜，一定是安插在敵對陣營，友黨、好友內應就不用安插。對此，台北市長蔣萬安今（14日）反酸，民進黨的意思是「共諜越多越愛台灣」，所以要讓全黨都是共諜，就是最愛台灣嗎？難怪有人出來說「我綠共我驕傲」，民進黨沒人敢批評。

▲蔣萬安出席114年度市長與里長有約－士林區。（圖／記者呂佳賢攝）

蔣萬安14日上午出席士林區與里長有約活動，會前接受媒體訪問。針對王世堅稱，間諜當然安插在敵對陣營，友黨、好友內應不用安插，是代表民進黨堅定反共？蔣萬安表示，所以民進黨的意思是「共諜越多越愛台灣」，民進黨現在要讓全黨都是共諜，這樣就是最愛台灣嗎？這讓民眾覺得非常荒謬。

蔣萬安指出，民進黨現在執政的總統府、國安會、外交部，陸續發現有共諜，「（王世堅）現在講得好像是民進黨黨內發現很多共諜，是很驕傲的事情，難怪有人出來說『我綠共我驕傲』，民進黨沒人敢出來批評」。

王世堅13日出席「人民是頭家」宣講活動時表示，這幾天的新聞都在說，民進黨裡面很多匪諜，但他要大家冷靜的想一想，如果要安插間諜，一定是安插在敵對陣營，不必安插在友軍裡，如果一個黨是敵人，一定安插在那裡，友黨、好朋友跟內應就不用安插，現在抓到這麼多中共派來的匪諜，反倒代表民進黨堅定反共、護台灣，是台灣正面的事。