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王世堅稱「共諜只在敵軍」　國民黨諷：老鼠屎越多這鍋粥越好吃

▲國民黨桃園市議員凌濤。（圖／國民黨提供）

▲國民黨桃園市議員凌濤。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

民進黨內共諜連環爆，民進黨立委王世堅聲稱，若要安插間諜，一定是安插在敵軍，不是友軍，情治單位努力抓共諜，代表民進黨堅定反共護台灣。國民黨今（14日）召開記者會痛批，民進黨內出現共諜卻甩鍋國民黨，桃園市議員凌濤諷刺，為何滿屋子都是共諜竟然要被表揚？平常說一顆老鼠屎害了一鍋粥，民進黨卻告訴大家，老鼠屎越多這鍋粥越好吃，這就是民進黨荒謬的邏輯。

國民黨發言人楊智伃表示，台灣的國安在執政黨府院黨全面淪陷，民進黨不斷抹紅國民黨，但其實共諜就在民進黨身邊，共諜更進行大串聯，從立法院、外交部、總統府到賴清德身邊都有共諜，究竟誰賣台、誰才是中共同路人？第一個被爆出的共諜是立法院的盛礎櫻，曾擔任前立法院長游錫堃的助理，也擔任過民進黨立委郭昱晴、羅美玲、許智傑等人助理；此外，遭偵辦的前外交部人員何仁傑，是現任國安會秘書長吳釗燮的下屬，吳釗燮擔任外交部長時，何就是他的秘書與核心幕僚，這段期間是否已經將許多國安外交機密提供給中共？

楊智伃直言，涉及共諜案的總統府諮議吳尚雨，從賴清德擔任副總統期間就已經是賴清德的秘書，後來更成為總統府的諮議，而隨著民進黨共諜案越爆越多，綠腦的護航大軍居然也逐一出現，綠委王世堅說安插間諜一定要安插在敵對陣營，不必在友軍中。依照此邏輯，請問王世堅的辦公室有共諜嗎？如果有共諜，代表王世堅不友好中共，如果沒共諜，就代表王委員是對岸友軍？綠色側翼護航的邏輯無比荒謬。

凌濤則指出，檢方在2月即查出何仁傑上線黃取榮被羈押，卻放任共諜在外，兩個月未採取行動，在案情被揭露後才採取行動。尤其何仁傑長期擔任吳釗燮的核心幕僚，接觸許多國安機密，民進黨現在竟然還要慢慢辦案，國安會和外交部是否有危害評估？外交部應說明何仁傑當初離職的原因，國安會秘書長吳釗燮也應親自出面說明，接受國安調查甚至下臺負責。

凌濤質疑，民進黨在尚未被揭露內部共諜案時，批評國民黨是共諜，發現民進黨被共諜滲透時，綠營言論卻說被滲透非常棒，臺灣民眾聽不懂，為何滿屋子都是共諜竟然要被表揚？平常說一顆老鼠屎害了一鍋粥，民進黨卻告訴大家，老鼠屎越多這鍋粥越好吃，這就是民進黨荒謬的邏輯。

凌濤諷刺，行政院長卓榮泰表示脫離中國市場才是臺灣的未來，這是否質疑總統府現任副秘書長家族在中國大陸投資的金融事業？柯建銘何時才要讓兒子脫離祥盛信鴿的董事？這才是臺灣民眾最關心的國安議題！

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