不切割了！罷吳藍軍涉連署造假遭約談　黃呂錦茹神隱原因曝光

▲國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民進黨立委吳沛憶罷免案召集人劉思吟、領銜人李孝亮今（14日）因涉嫌偽造連署，遭到調查局搜索，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤直言，國民黨北市黨部主委黃呂錦茹、國民黨主席朱立倫不要躲起來，別成為把年輕人推在第一線擋子彈的大人。由於黃呂今日手機都未接引發外界質疑，國民黨台北市黨部傍晚表示，黃呂錦茹因身體不適就醫，目前不方便接聽電話，而地動刪瑤的總部、分部以及憶事無成的連署據點均正常運作不受影響。

台北地檢署指出，今年3月7日、3月24日分別接獲吳崢、劉耀仁告發立委吳思瑤、吳沛憶罷免案送交的罷免提議書疑有偽造情事，檢察官為保全證據及釐清案情，今指揮調查官持法院搜索票執行搜索劉思吟6名被告住所，並約談劉等6人及劉思吟丈夫、李孝亮母親等5名證人約談到案。

身兼民進黨立院黨團總幹事的吳思瑤則表示，國民黨發起惡罷，導致罷免綠委1階發生許多死亡、造假連署，一再挑戰法治；她呼籲不要操作司法迫害，挑戰台灣司法，更點名國民黨北市黨部主委黃呂錦、國民黨主席朱立倫出來面對，不要把年輕人推在第一線擋子彈、扛責任。

國民黨北市黨部中午對此回應，罷免綠委行動是公民團體自主發起，若罷團提出相關需求，黨部僅予協助，對於相關指控及主委遭點名，均不予回應。不過，台北市黨部傍晚時又再發聲明，除了表達黃呂錦茹因身體不適就醫，目前不方便接聽電話，也譴責發動惡霸的執政黨，動用司法將罷綠委的公民團體移送檢調，台北市黨部將配合黨中央的步調予以協助。

國民黨北市黨部表示，地動刪瑤的總部、分部以及憶事無成的連署據點均正常運作不受影響；日前，台北市黨部已經組成電話志工部隊向黨員同志說明罷免進度，呼籲大家出來連署，協助罷吳團體完成第二階段連署，和捍衛民主的青年團體一起奮戰到底。