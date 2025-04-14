不滿綠告發罷吳藍軍連署造假　朱立倫宣布國民黨組律師團迎戰

▲朱立倫日前出席國民黨罷免吳思瑤總部成立活動。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民進黨立委吳沛憶罷免案召集人劉思吟、領銜人李孝亮今（14日）因涉嫌偽造連署，遭到調查局搜索，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤直言，國民黨北市黨部主委黃呂錦茹、國民黨主席朱立倫不要躲起來，別成為把年輕人推在第一線擋子彈的大人。朱立倫下午表示，國民黨律師團已主動聯繫罷免行動的青年提供必要法律協助，「決不讓青年朋友孤軍奮戰！」

台北地檢署指出，今年3月7日、3月24日分別接獲吳崢、劉耀仁告發立委吳思瑤、吳沛憶罷免案送交的罷免提議書疑有偽造情事，檢察官為保全證據及釐清案情，今指揮調查官持法院搜索票執行搜索劉思吟6名被告住所，並約談劉等6人及劉思吟丈夫、李孝亮母親等5名證人約談到案。

身兼民進黨立院黨團總幹事的吳思瑤則表示，國民黨發起惡罷，導致罷免綠委1階發生許多死亡、造假連署，一再挑戰法治；她呼籲不要操作司法迫害，挑戰台灣司法，更點名國民黨北市黨部主委黃呂錦、國民黨主席朱立倫出來面對，不要把年輕人推在第一線擋子彈、扛責任。國民黨北市黨部回應，罷免綠委行動是公民團體自主發起，對於相關指控及主委遭點名，均不予回應。

朱立倫則批，執政黨把司法當工具，辦藍不辦綠，大刀竟揮向勇於表達意見的年輕人！國民黨律師團已主動聯繫罷免行動的青年提供必要法律協助。面對民進黨各種迫害異己的司法手段，國民黨一定力戰到底，全額負擔。

朱立倫強調，國民黨決不讓青年朋友孤軍奮戰，這場民主保衛戰，「我們一起戰到底！」