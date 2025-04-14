大罷免藍綠35：15！　今再增民進黨立委陳俊宇

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記者郭運興／台北報導

全台大罷免如火如荼，中選會今（14日）表示，再增加1名立委罷免案進入二階段連署，共計50件立委罷免案進入二階段。據了解，新增的名單為民進黨立委陳俊宇，藍、綠立委罷免案比數來到35比15。

中選會表示，前次對外說明，4/11以前地方完成一階查對結果（含補提查對）回報中選會的罷免案，前經確認後有49件立委罷免案、1件市縣長罷免案、6件市縣議員罷免案，依法可進入二階連署。另有2件立委罷免案則已逾補提期限而未補提，亦併此敘明。

中選會指出，此次對外說明，隨後迄今日（4/14）為止，另有1件立委罷免案、2件市縣議員罷免案可進入二階連署，所以目前共計50件立委罷免案、8件市縣議員罷免案已進入或可進入二階連署。

據了解，此次通過者為民進黨立委陳俊宇、基隆市議員張之豪與鄭文婷。

▲罷免團體第一階段送交連署書。（圖／記者湯興漢攝）

中選會表示，今年2月間共收到64案罷免案，扣除不受理或重複送件者後，則計有61件罷免案。其中，50件立委罷免案、1件市縣長罷免案、8件市縣議員罷免案，共計59件罷免案已進入或可進入二階連署。

中選會強調，往例有關此類選務的辦理，選務機關均依法定程序辦理，並不會為此就程序進行中相關個案細節或特定具體個案內容進行評論或評價，此節仍請各界諒察。

根據統計，截至目前已進入、可進入二階罷免連署名單，泛藍立委部分為國民黨立委王鴻薇、李彥秀、葉元之、牛煦庭、涂權吉、魯明哲、萬美玲、呂玉玲、邱若華、鄭正鈐、游顥、馬文君、顏寬恒、廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋、丁學忠、黃建賓、傅崐萁、林德福、張智倫、楊瓊瓔、洪孟楷、羅明才、徐巧芯、賴士葆、廖先翔、徐欣瑩、林思銘、江啟臣、羅智強、謝衣鳯、邱鎮軍、林沛祥，以及無黨籍立委陳超明。

民進黨立委部分，則有伍麗華、陳瑩、吳思瑤、吳沛憶、蘇巧慧、張宏陸、蔡其昌、何欣純、林俊憲、王定宇、李坤城、吳琪銘、黃捷、許智傑、陳俊宇。

▼35名藍委、15名綠委罷免案第一階過關。（圖／記者郭運興製圖，點圖放大）