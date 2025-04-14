藍委罷免案涉偽造不查？　沈伯洋：啟動調查的標準是「比例」





▲民進黨立委沈伯洋。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

罷免民進黨立委吳思瑤、吳沛憶領銜人李孝亮、召集人劉思吟等人住處今（14日）遭到調查局搜索。名嘴、國民黨籍台北市議員李明賢則質疑，罷免藍委林沛祥一案也有百人偽造，是不是也有接受相同的司法調查？對此，民進黨立委沈伯洋表示，形成「啟動調查」的標準，是「比例」，比例如果太高的話，偽造的可能性就很高，不要在什麼司法幹麻不調查，現在是欺負大家不懂法條是不是。



針對藍營罷團遭搜索，李明賢也貼出「罷免案提議前死亡及有偽造情事人數統計表」，表中可見包含林沛祥、游灝、馬文君、丁學中等4位藍委的罷免案，偽造情事人數都達到10人以上，林沛祥的罷免案更有116人偽造。

李明賢強調，他質疑其他區有如此高比例偽造情事的罷免團體，是不是也有接受相同的司法調查？司法不能介入民主，更不能成為政治人物剷除政敵的工具！

▼罷免案死亡及偽造情事人數統計表。（圖／翻攝自Facebook／李明賢）

對此，沈伯洋表示，沒有想到還要再講一次，所謂連署不合格的項目有14種，今天又有名嘴只把最後一種「其他」拿出來比較，說什麼「為什麼其他偽造不查」？

沈伯洋指出，這14種（居住期間、死人連署等等等）都有可能是偽造，也有可能不是，所以會形成「啟動調查」的標準，是「比例」，比例如果太高的話，偽造的可能性就很高。這是很簡單的道理。

最後，沈伯洋貼出「藍綠委罷免案平均不合格率」，圖表顯示，綠委罷免案有30.2 %平均不合格率、藍委罷免案只有4.7 %平均不合格率，他強調，不要在什麼司法幹麻不調查，什麼司法不公了，現在是欺負大家不懂法條是不是。

▼沈伯洋貼出藍綠委罷免案平均不合格率。（圖／翻攝自Facebook／沈伯洋）