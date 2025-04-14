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藍營罷吳青年軍遭搜索！　藍北市黨部切割：都是公民自主發起

▲國民黨罷免吳思瑤總部，朱立倫、黃呂錦茹出席。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲吳思瑤點名國民黨北市黨部主委黃呂錦別躲在年輕人後面。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

綠委罷免案出現幽靈連署等偽造情形，台北地檢署今（14日）依偽造文書及違反個人資料保護法搜索約談罷免立委吳沛憶、吳思瑤的罷團相關人，包含「罷吳四騎士」劉思吟、陳冠安、賴苡任、滿志剛，及罷免案領銜人李孝亮、張克晉等6人，另也約談5名證人到案。民進黨立委吳思瑤則點名國民黨北市黨部主委黃呂錦茹應出來面對。國民黨北市黨部僅表示，罷免綠委行動是公民團體自主發起，其他一律不予回應。

台北地檢署指出，今年3月7日、3月24日分別接獲吳崢、劉耀仁告發立委吳思瑤、吳沛憶罷免案送交的罷免提議書疑有偽造情事，檢察官為保全證據及釐清案情，今指揮調查官持法院搜索票執行搜索劉思吟6名被告住所，並約談劉等6人及劉思吟丈夫、李孝亮母親等5名證人約談到案。

身兼民進黨立院黨團總幹事的吳思瑤則表示，國民黨發起惡罷，導致罷免綠委1階發生許多死亡、造假連署，一再挑戰法治；她呼籲不要操作司法迫害，挑戰台灣司法，更點名國民黨北市黨部主委黃呂錦、國民黨主席朱立倫出來面對，不要把年輕人推在第一線擋子彈、扛責任。

國民黨北市黨部對此表示，罷免綠委行動是公民團體自主發起，若罷團提出相關需求，黨部僅予協助。對於相關指控及主委遭點名，均不予回應。

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