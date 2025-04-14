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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

罷免雙吳領銜人被搜索　民進黨：大抄襲負責人是朱立倫、黃呂錦茹

▲▼民進黨發言人吳崢、律師黃帝穎舉行記者會。（圖／民進黨提供）

▲民進黨發言人吳崢舉行記者會。（圖／民進黨提供）

記者陶本和／台北報導

民進黨今（14日）由發言人吳崢、律師黃帝穎舉行「又抓到了！藍白假連署！」記者會。其中，針對罷免吳思瑤、吳沛憶領銜人與召集人等遭搜索一事，吳崢表示，背後的關鍵是在幕後操盤，用組織名冊系統性行使偽造文書的組織犯罪，「國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹，以及黨主席朱立倫，才是要為國民黨全台大抄襲負上最大責任的人」。

黃帝穎表示，除了本周進行的第四波告發，律師團第三波告發已於上周針對罷免補件的死亡連署提出，其中，蘇巧慧委員選區有31人死亡連署、張宏陸委員選區有50人死亡連署，短時間內有高比例的死者進行連署，都有抄名冊、偽造文書嫌疑。

黃帝穎表示，除了偽造文書外，更加告組織犯罪，因為不論於罷免第一階段還是後續補件都有高比例之死亡連署，具有持續性實施偽造文書行為，符合組織犯罪防制條例中定義的持續性詐術要件，組織犯罪主持或發起等刑責將拉高至三年以上，十年以下有期徒刑。

吳崢則說，面對藍白罷免民進黨立委，涉嫌抄襲名冊、偽造文書，民進黨不但多次召開記者會揭露，更三次向北檢告發，但令人驚訝的是，國民黨及民眾黨仍繼續抄、繼續違法，毫無道德與法律底線，因此對於這些民主詐騙的偽造連署，必須持續揭發。

▼律師黃帝穎舉行記者會。（圖／民進黨提供）

▲▼民進黨發言人吳崢、律師黃帝穎舉行記者會。（圖／民進黨提供）

針對今日傳出罷免吳思瑤、吳沛憶領銜人遭搜索一事，黃帝穎表示，兩案皆已被證實有高比例死亡連署，而死人是不可能去連署，因此死亡連署是法律上偽造文書的鐵證，此外若相關涉案人士持續藉此做政治操作，恐被認為犯後毫無悔意。

黃帝穎指出，搜索是檢察官蒐證足以說服法院有搜索必要，法院才會裁准搜索票，國民黨青年軍應尊重法定程序。吳崢補充表示，國民黨勿用政治口水來轉移焦點，以李孝亮領銜的罷免吳沛憶案為例，一階段連署出現108位死亡連署，李孝亮母親也出面作證李孝亮根本就是人頭，因此人證、物證皆具。

吳崢說，更重要的是，除了幾位國民黨青年軍之外，背後的關鍵是在幕後操盤，用組織名冊系統性行使偽造文書的組織犯罪，「國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹，以及黨主席朱立倫，才是要為國民黨全台大抄襲負上最大責任的人」。

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