羅智強辦公室主任遭約談　柯志恩怒：綠營沒死亡連署的錯誤嗎？

▲柯志恩發文聲援陳冠安。（圖／柯志恩臉書）

記者鄭佩玟／台北報導

檢調偵辦罷免雙吳涉幽靈連署案，調查局今（14日）上午搜索罷免民進黨立委吳思瑤、吳沛憶領銜人李孝亮、召集人劉思吟等人住處，最新消息傳出國民黨立委羅智強辦公室主任陳冠安也遭搜索。國民黨立委柯志恩發文聲援，「冠安犯下什麼滔天大罪，竟遭受如此對待？綠色魔掌還要伸向多少人？難道綠營過去就沒有發生過死亡連署的錯誤嗎？」

罷免風潮持續延燒，由藍營青年組成、罷免民進黨立委吳沛憶與吳思瑤的團體卻遭控罷免錯假率高4成，尤其是連署人涉及不滿4個月數量激增，調查局今日前往罷免案召集人李孝亮、劉思吟等人住處搜索，2人則在臉書證實此事，強調或許會被收押，但絕對不會屈服。負責「罷吳」團體空戰的陳冠安也遭搜索帶走。

柯志恩對此感嘆，陳冠安聰明、敏捷，對政治議題嫻熟，是黨內極為優秀的青年才俊，過去也曾協助她多次，得知陳冠安遭到搜索並帶走，自己感到無比震驚與憤怒！「冠安犯下什麼滔天大罪，竟遭受如此對待？」

柯志恩質疑，檢調不去查緝匪諜，卻大動作逮捕國會助理，難道僅因陳冠安參與罷免綠委的行動，就要撒下綠色恐怖的大網，企圖恐嚇、打壓在野黨的「以罷制罷」嗎？這是民進黨濫用司法工具，企圖殲滅壓制在野力量的先發制人攻擊？

柯志恩痛批，從李孝亮、劉思吟到陳冠安等5人，綠色魔掌還要伸向多少人？難道綠營過去就沒有發生過死亡連署的錯誤嗎？這些年輕人始終堅信，他們所做的一切，正是在對抗執政黨的不公不義。他們勇敢站出來，為台灣的民主奮戰到底！儘管他們資源有限，但這些年輕人擁有最可貴的，就是無畏無懼的勇氣。

最後，柯志恩強調，無論國家機器如何輾壓，也無論司法背後的政治黑手多麼陰暗，勇敢的年輕世代都要堅定站立，勇往直前，「我們始終與你們同在，相信昭昭天日之下，正義與公理絕不會沉淪！」