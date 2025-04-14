涉連署造假遭約談+1！　罷免吳思瑤召集人賴苡任被調查局帶回

▲罷免吳思瑤團體「地動刪瑤」召集人賴苡任。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨青年發動罷免民進黨立委吳思瑤、吳沛憶，未料，調查局今（14日）前往吳沛憶罷免案召集人劉思吟、領銜人李孝亮等人住處搜索，李孝亮強調，「我或許會被收押，但我絕對不會屈服。」並暫停今天所有連署活動。另罷免吳思瑤「地動刪瑤」領銜人張克晉也被帶回調查，記者致電召集人賴苡任則未被回應，據悉，賴苡任一早也被調查局帶回約談。「地動刪瑤」團隊幹部透露，一切還在釐清中，今天的團隊連署仍會進行。

檢調偵辦罷免雙吳涉幽靈連署案，罷免吳沛憶團隊領銜人李孝亮今日早上突然在臉書發文稱「調查局的人來了，祝我好運」，接著與召集人劉思吟，兩人共發聲明強調，「或許會被收押，但不會屈服。」而劉也宣布，暫停今天所有罷免活動。據了解，調查局已將罷免吳思瑤領銜人張克晉及劉思吟丈夫帶回北市調查處約談，同為「罷吳四騎士」的國民黨立委羅智強辦公室主任陳冠安也遭搜索帶走

記者致電罷吳思瑤召集人賴苡任，其未接電話、訊息未回應，據悉，賴苡任一早就被調查局帶回約談。「地動刪瑤」團隊幹部則透露，目前罷瑤團隊也正聯繫賴苡任，但也聯絡不上，而今天的連署活動仍會繼續。