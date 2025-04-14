快訊／罷吳團體涉偽造連署遭搜索！　羅智強辦公室主任也被帶走

▲陳冠安為罷吳四騎士一員（右二）。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

由藍營青年組成、罷免民進黨立委吳沛憶與吳思瑤的團體，8日已至中選會領取第二階段連署書，喊話要在40天達成目標，豈料，調查局今（14日）上午前往罷免案領銜人李孝亮、召集人劉思吟等人住處搜索。同為「罷吳四騎士」的國民黨立委羅智強辦公室主任陳冠安也遭搜索帶走，羅智強對此表示，面對綠色恐怖、司法清算，絕不屈服！

罷免風潮持續延燒，由藍營青年組成、罷免民進黨立委吳沛憶與吳思瑤的團體卻遭控罷免錯假率高4成，尤其是連署人涉及不滿4個月數量激增，調查局今日前往罷免案召集人李孝亮、劉思吟等人住處搜索，2人則在臉書證實此事，強調或許會被收押，但絕對不會屈服。

據悉，負責「罷吳」團體空戰的陳冠安也遭搜索帶走，羅智強對此感嘆，綠色恐怖來了！才剛提告總統府散布謠言，一回辦公室，就接獲通知辦公室主任陳冠安遭搜索帶走，「冠安是我的得力助手，自我當選立委以來，一直與我並肩奮戰，強力監督民進黨。非常有戰力！」

羅智強說，先前已得到消息，民進黨已啟動「全面殲滅在野黨計劃」，大舉動用司法為惡罷助陣，將約談在野黨辦公室重要幹部，甚至在野立委下手。而爆料者也提醒，民進黨可能先以小案為藉口，將「以案查案」，藉由搜索資料，羅織構陷、入人於罪。

羅智強指出，所以今天陳冠安被搜索帶走，自己一點都不意外，只是痛心台灣的司法墮落到這種地步，甘於成為執政黨清算在野黨的鷹犬。他已委請律師提供必要協助，確保陳冠安及辦公室同仁的權益不受侵害。

羅智強強調，司法不該淪為執政者的打手，敬告民進黨挪開操弄司法髒手，「我絕不畏懼國家機器的打壓，面對綠色恐怖、司法清算，我絕不屈服，一定奮戰到底！反惡罷！就是反民進黨暴政的最後決戰！一定要出來投，不同意罷免！」