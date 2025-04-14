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示警美經濟風暴！　華爾街大佬：川普關稅恐釀「比衰退更糟」危機

▲▼億萬富豪、美國避險基金橋水聯合公司（Bridgewater Associates）創辦人達里歐（Ray Dalio）。（圖／路透）

▲億萬富豪、美國避險基金橋水聯合公司創辦人達里歐（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

億萬富豪、美國避險基金橋水聯合公司（Bridgewater Associates）創辦人達里歐（Ray Dalio）近日警告，若美國總統川普（Donald Trump）的貿易政策持續升溫並處理不當，美國經濟恐將面臨「比衰退還糟糕的情況」。

達里歐13日接受NBC訪問時表示，「我認為我們現在正處於一個關鍵決策點，距離經濟衰退非常接近。如果這件事處理不好，我擔心我們面對的不只是衰退，而是更嚴重的後果。」

達里歐接著解釋，雖然經濟衰退的定義是連續兩季GDP負成長，但這類現象其實經常發生，「我們現在面對的是更深層的問題，我們的貨幣秩序正在瓦解。我們將不得不改變貨幣制度，因為我們根本無法再繼續花這麼多錢。」

他的這番言論，正值全球股市因川普對中國宣布145%懲罰性關稅後動盪不安。達里歐直言，目前不僅是美國內部秩序出現重大變化，全球秩序也正在改寫，並將現在的局勢類比為1930年代大蕭條前夕。

達里歐說，「我研究過歷史，這些情況一再重演。關稅、債務、新興強權挑戰現有強權……這些因素引發的秩序與制度變化，極具破壞性。如何處理，會決定最終是災難或轉機。」

達里歐曾成功預測2008年金融海嘯，他表示美國當前的經濟狀況已來到十字路口，必須果斷調整才能穩住情勢，以聯邦預算為例說明：「如果能把預算赤字壓低到GDP的3%，那會是好的局面；但若什麼都不改變，赤字恐怕會飆到GDP的7%。如果可以把它降到3%，並妥善處理貿易赤字，這些問題都還可以管控得宜。」

他呼籲國會議員簽署所謂的「3%承諾」（3% pledge），並警告若無法做到，未來恐將出現債務的供需失衡，結果將會「比一般的經濟衰退還嚴重」。

達里歐坦言，美國確實有必要擴大本土製造業與就業機會，但做法才是關鍵，「重點在於做法是否務實、是否穩定，是否透過高品質的協商進行，而不是混亂、破壞式的手段。這兩種結果會產生天壤之別。」

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