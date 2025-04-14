習近平訪越南陣容出爐！　10名中共高官隨行

▲中共中央總書記習近平。（圖／路透）

記者陳冠宇／綜合報導

大陸國家主席習近平今（14）日對東南亞三國展開國事訪問，這不僅是他今年首次外訪，更正值美國開打關稅戰之際，因此備受國際間矚目。習近平首站將訪問越南，媒體也披露，此訪隨行的中共高官共有十人。

應越南共產黨中央委員會總書記蘇林、越南社會主義共和國主席梁強邀請，中共中央總書記、大陸國家主席習近平於14日至15日對越南進行國事訪問；應馬來西亞最高元首易卜拉欣、柬埔寨國王西哈莫尼邀請，習近平將於15日至18日對馬來西亞、柬埔寨進行國事訪問。

據越南國家通訊社《越通社》發自河內的報導，這次陪同習近平出訪的有：中共中央政治局常委、中央書記處書記、中央辦公廳主任蔡奇，中央外事工作委員會辦公室主任、外交部部長王毅，中共中央書記處書記、國務委員、公安部部長王小紅。

以及，中共中央委員、中央對外聯絡部部長劉建超，中共中央委員、國防部部長董軍，中共中央委員、國家發展和改革委員會主任鄭柵潔，中共中央委員、商務部部長王文濤，大陸駐越南大使何煒；大陸外交部副部長孫衛東；國際發展合作署署長羅照輝。

習近平14日在越南《人民報》發表題為《志同道合攜手前行 繼往開來續寫新篇》的署名文章。在經濟方面，他表示，中方歡迎更多越南優質商品進入中國市場，鼓勵更多中國企業赴越投資興業。雙方要加強產業鏈供應鏈合作，拓展5G、人工智慧、綠色發展等新興領域合作。

同日，越共中央總書記蘇林也在媒體發表署名文章《攜手開創越中友好關係的新發展紀元》。他表示，要「加強各領域務實合作」，雙方共同創新探索適合各自國家經濟社會發展戰略重點的新合作形式，集中實施標誌性的大型合作項目，將推進連接兩國的三條標準軌鐵路作為戰略基礎設施互聯互通合作的最大優先事項。

蘇林還提到，要拓展中國具備優勢和越南有需求的合作領域如科技、創新、數位化轉型、高素質人才培養，成為雙邊合作的新亮點，順應國際發展的共同趨勢。