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陸進出口Q1超過10.3兆！　海關總署：嚴格依法實施各項對美反制措施

▲▼ 大陸海關總署今（14）日舉行新聞發布會，介紹「2025 年一季度進出口情況」。 。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸海關總署今（14）日舉行新聞發布會，介紹「2025 年一季度進出口情況」。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

中國海關總署今（14）日舉行新聞發布會，由署副署長王令浚介紹「2025 年一季度進出口情況」。他首先指出，美國政府濫用關稅，嚴重衝擊全球經貿，中國必須實施相關措施來維護自身權益。接著，他介紹，一季度貨貿進出口是10.3兆元人民幣，同比增長1.3%。其中，出口6.13兆元，增長 6.9%；進口 4.17兆元，下降6%。

王令浚介紹，一是進出口增速逐月回升。一季度，我國進出口規模創歷史同期新高，連續8個季度超10萬兆。從月度走勢看，1月份進出口下降2.2%，2月份基本持平，3月份增長6%。

二是民營企業進出口佔比提升。一季度，民營企業進出口5.85兆（單位：人民幣，同下），，增長5.8%，佔進出口總值的56.8%，較去年同期提升2.4個百分點。同期，外商投資企業進出口2.99兆，增長 0.4%，佔進出口總值的29%。

三是對共建「一帶一路」國家進出口增速高於整體。一季度對共建「一帶一路」國家進出口5.26兆，增長 2.2%，高出整體 0.9個百分點，佔進出口總值的51.1%。其中，對東盟進出口1.71兆，增長7.1%。

四是機電產品進出口增長較快。一季度進出口機電產品5.29萬兆元，增長7.7%。其中，出口增長比較快的有，家用電器、筆記本電腦、電子元件等；進口增長比較快的有，自動數據處理設備零部件、船舶和海洋工程裝備等。

王令浚說，總體來看在外部困難挑戰增多的情況下，各地各部門和廣大外貿經營主體積極應對，推動一季度我國外貿進出口實現平穩開局。

他強調，近期，美國政府濫施關稅，不可避免地對全球包括中美在內的貿易造成負面影響。中國第一時間堅決實施必要的反制措施，這不僅是為了維護自身正當權益，也是為了捍衛國際貿易規則和國際公平正義。中國將堅定不移推進高水平對外開放，與各國開展互利共贏的經貿合作。

王令浚指出，「海關將堅決貫徹落實黨中央決策部署，立足海關職責，嚴格依法實施各項對美反制措施，維護國家主權安全發展利益。」加快推進智慧海關建設和國際合作，創新海關監管制度，不斷提高監管效能和服務水平，促進企業通關便利，以更優監管、更高安全、更大便利、更嚴打私的實際成效，推動外貿穩定發展。

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