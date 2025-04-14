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關稅戰升級！川普等不到習近平求和　美貿易代表：美中無通話安排

▲▼ 葛里爾（Jamieson Greer）獲川普任命為美國貿易代表。（圖／達志影像／美聯社）

▲葛里爾稱，川普和習近平「目前沒有任何通話安排」。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

美中貿易戰火升溫，雙方互祭關稅，震盪全球市場。儘管如此，美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）13日表示，川普總統與中國國家主席習近平「目前沒有任何通話安排」，並指責中國的報復行為導致貿易戰急遽升級。對此，中方強烈反擊，批評美方的關稅行動違反國際規則，並斥之為「笑話」。

川普4月2日頒布新關稅政策，宣布對所有進口品實施全球通用的10%關稅，同時對與美國存在最大貿易逆差的60個國家徵收更高額的「對等關稅」。然而，由於關稅引發市場震盪，白宮在新政上路不到一周，就緊急宣布暫停大部分新關稅90天，卻將火力集中在對付中國身上，唯獨對中國加徵145%關稅。

隨後，中國「以牙還牙」對美國進口商品加徵125%的關稅，抨擊川普的新關稅威脅全球經濟穩定、毫無建設性，更稱美方對中國輪番加徵畸高關稅的行為已淪為數字遊戲，根本是個「笑話」，令美中關係陷入谷底。

儘管美中關係白熱化，2國領導人卻未見通話跡象。此前，CNN曾引述一名熟悉美中內部對話的消息人士指出，就在中國宣布報復性關稅的數小時前，川普政府曾私下警告中國官員不要這麼做，還再次呼籲，習近平應主動向川普通話，然而中國卻始終未有動作。

葛里爾13日在CBS「面對全國」（Face the Nation）節目中指出，自4月2日以來，美中領導人層級尚未有通話安排。他重申川普總統希望能與中方對話，但目前未定具體時程。儘管外界不斷關注美方是否會採取行動，緩解與中國的對立關係，但葛里爾表示，美國之所以處於目前局勢，是因為中國選擇報復，而非展開談判，「這是中國的選擇，他們對此是有主動權的」。

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