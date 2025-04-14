人民要當家台南宣講　黃國昌高呼「至少我們還有良心」!

▲黃國昌宣講問政理念。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台灣民眾黨「人民要當家全民問政宣講」第三站13日來到台南，抨擊面對美國關稅風暴衝擊百工百業，執政黨直到現在連完整的衝擊影響評估報告都交不出來，依舊全力製造社會對立、操作大罷免、癱瘓國會。

民眾黨台南市黨部指出，執政黨政府嘴上說人民是頭家，實際卻漠視人民生計，整天高喊抗中保台、抹黑在野黨是「中共同路人」，實則共諜通通在民進黨裡，從總統府、外交部、立法院到地方黨部全面淪陷！在這樣人民生活艱困的時刻，民眾黨一本初衷，堅定和所有台灣人站在一起。

民眾黨黨主席黃國昌率領黨公職們，更邀請在地立委謝龍介、議員陳昆和、以及反坤輿事業廢棄物掩埋場自救會總幹事陳祺忠、台灣工人鬥陣總工會理事長何政家 ，集結民間的聲音一同挺身而出，拆穿政府「預算被刪光無法執政」的謊言、以及多年來掩蓋的各種弊案。

民眾黨指出，賴政府至少還有音樂、至少還有潤餅、至少還安心睡，那我們人民呢？我們至少還有良心！民眾黨將持續在全台傾聽民意、用行動捍衛自由民主法治、用監督使執政黨放下政治鬥爭，捲起袖子好好做事，告訴賴政府，如同柯前主席說的「政治不難，找回良心而已」，告訴民進黨「執政不難，找回初衷而已」。

新任民眾黨台南市黨部主委顏耀星上任後首次公開發聲，表達將全力投入地方經營與組織耕耘。他強調，未來將持續扶持所有有志參與2026年台南市議員及里長選舉的參選人，協助在地耕耘、深化民眾連結，目標是讓第三勢力在台南不只是插旗，更要深耕紮根、成為人民信賴的新選擇。



台灣民眾黨不分區立委提名人許忠信指出，台電虧損金額早已超過資本總額，導致電價節節上漲，人民被迫埋單，痛批過去民進黨對台電經營亂象視而不見，終讓全民買單。長期關注勞工議題的立委不分區提名人王安祥則理性剖析美國對台發起的高關稅挑戰，強調民眾黨始終以務實、科學、理性的態度面對國際經貿情勢，目前台美21世紀貿易倡議已有五項成果，政府不應因美方施壓就自亂陣腳。



反坤輿事業廢棄物掩埋場自救會總幹事陳祺忠、和台灣工人鬥陣總工會理事長何政家，也到場傳遞民間的聲音，不論是南鐵東移迫遷或是還7天國假，都呼籲賴政府能正視人民的聲音「台灣社會還有這麼多人需要幫助，真正想改變國家的人，應該走在第一線，去保護那些最弱勢的群體，而不是搞政治鬥爭、操作罷免。」前立法委員張其祿也表示，回歸學界近一年，但見證過去一年來的變化，內心滿是感慨。他痛批賴政府在台美關係、兩岸政策、國內施政上毫無作為，人民無感、國家無感，甚至放任護國神山台積電以1650億赴美，對台灣民生衝擊深遠。



台南市議員陳昆和，坦言自己是帶著懺悔的心情，自述曾是17年民進黨員，從陳水扁到蔡英文，一路挺到底，甚至支持賴清德參選，如今卻眼見民進黨完全墮落、無法接受監督，感到深深失望。他更怒批光電亂象，諷刺地說：「越是支持綠色執政，你的故鄉就被拿去種電，剛好而已。」

國民黨立法委員謝龍介也痛批「我跟民眾黨哪裡像共匪？在野黨在國會監督、提建議，竟然就被貼上共匪標籤。」怒斥賴清德總統帶領的民進黨根本是作賊喊抓賊，「真正的匪諜都在他們家」一位僅獲得四成支持的總統，人民並沒有要罷免他，卻反倒是執政黨在國會翻桌、當家鬧事。他也率先喊話：「2026選舉，民眾黨在台南市，最少要拿下五席市議員！」更霸氣表態：「謝龍介敢衝敢拚、不怕痛！相挺民眾黨，相挺人民！」

立委林國成首先為武龍宮主委喊冤，指出過去民進黨也曾在此宣講，廟方從未刁難，如今換成民眾黨舉辦活動，卻被疑指為「共匪」，明顯雙重標準。他轉述主委的回應：「民眾黨來借，我也借！」展現地方氣魄，林國成更怒批，民進黨一邊抹紅藍白、說別人是中共代理人，現在被抓到的共諜，卻都是出現在總統府、外交部、國安單位，甚至立法院。他怒喊：「中共同路人，根本就是民進黨自己！」立委張啓楷則表示，台灣民眾黨團本週將提出法庭直播修法，讓司法更公開透明。他強調，面對民進黨鋪天蓋地的抹黑攻勢，「我們不怕風雨，真相終將越辯越明！」。

台灣民眾黨主席黃國昌手持「至少我們還有良心」布條登台，揭露民進黨持續透過宣講造謠在野黨刪算讓政務無法推動，事實是賴政府早已獲得史上最高總預算，卻至今不願面對，試問「行政預算不能監督？這種制度只有北韓與中共，難道台灣要變成第三個？」

黃國昌表示，台南光電弊案連連，結果違法光電廠到現在還在營運，政府始終視若無睹，不敢出來面對，只會把槍口對內朝向自己的人民，不容許任何質疑的聲音，也透露稍早收到一則來自光電自救會會長的訊息：「為了台灣，為了人民，我們一起找回大家的台灣。」他語帶哽咽地說，無法想像對方在傳送這段訊息時，心中承受著多少委屈與無力。他感嘆，台灣人最可貴的地方，就是我們都深愛這片土地、願意守護家園。但如今在民進黨的統治下，只要你質疑他們的施政，就會被打成「中共同路人」、被趕回中國。他嚴正敬告民進黨：「這塊土地，不是你們的私產，而是屬於全體台灣人民的！我們從上一代、這一代到下一代，絕不會放棄為這塊土地奮鬥！」

黃國昌主席也強烈譴責民進黨一邊喊反滲透，一邊卻從總統府到立法院接連爆出親共人士，質問：「卓榮泰還有臉談國家安全嗎？吳釗燮還適合當國安會秘書長嗎？」更抨擊民進黨高喊團結抗高關稅，但人民看到的，只有「聽音樂、包潤餅、安心睡」；真正為台灣利益第一時間挺身的，是民眾黨！

最後，黃國昌主席高舉象徵真相與良知的「民主派報」，向全場支持者喊話，即使台灣民眾黨在國會僅有8席、是最小的黨團，依然堅持每天7時半準時上班，心裡想的，始終只有一件事：為這片土地上的人民，做對的事。他更引述柯文哲前主席的一句話：「政治不難，找回良心而已。」並語重心長地說，在這塊深綠的土地—台南，他要對民進黨說：「執政不難，找回初衷而已。」民進黨若持續背離人民、踐踏民意，人民最終不會沉默。他語氣堅定地說：「如果他們不願回頭，2026就讓人民用選票，幫他們找回初心。讓民進黨下來，好好反省！