台南做工行善團暖心接力修繕　用行動傳遞城市溫情

▲台南市勞工局做工行善團兵分兩路，分別前往南區及善化區進行房屋修繕，持續為弱勢家庭送暖。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市勞工局長期關注弱勢勞工家庭的生活需求，透過各工會志工的專業技術與熱忱，改善其居住環境，實踐市長黃偉哲「希望家園」的施政目標，台南做工行善團兵分兩路，分別前往南區及善化區進行房屋修繕，持續為弱勢家庭送暖。

位於南區的李先生家，因2月初突遭火災侵襲，車庫及屋內多處設施毀損，無力負擔龐大修繕費用。做工行善團接獲通報後立即會勘並規劃修繕作業，由各工會輪番進場協助，參與此次施工的包含電氣工會、泥水工會、鋁製工會、木工工會、電子機械加工職業工會及油漆工會，另正懿企業公司也捐贈木門，從電力復原、地坪修補、門窗更換、室內裝潢到車庫鐵門與油漆粉刷，環環相扣，為李先生一家重建一個安全穩定的家。

善化區的胡先生與弟弟同住於年久失修的古厝，生活僅依賴基本社福津貼，居住環境簡陋。做工行善團本週由泥水工會進行地坪混凝土施作，鋁製工會丈量門框，今日則由木工工會與電氣工會協作進行室內裝潢及線路調整，後續修繕將持續進行，逐步改善案主整體生活品質。里長蘇文俊和大台南總工會許麗煌理事今日也帶點心慰勞辛苦的志工。

勞工局長王鑫基表示，做工行善團之所以能夠持續推進，係仰賴每一位志工無私的付出與專業技術。他指出，本週不僅有來自各工會的志工夥伴，更有多對家庭志工攜手參與，包含：木工工會田政仕與黃麗娜夫妻、泥水工會的李三連與李陳五妹、蔡德發與邱秋香夫妻，油漆工會的郭彥廷與郭莊素珠、薛志強與李美瑩夫妻，以及姊妹檔李美芬、李美瑩。台南市勞工志願服務協會理事長梁志男與林佳香夫妻、莊志偉與謝芬蘭伉儷亦熱情參與，展現愛與善的城市精神。

勞工局長王鑫基強調，「台南做工行善團」的志工們，以實際行動傳遞社會的溫暖，不僅改善了弱勢家庭的生活條件，更感動了無數市民，鼓勵更多人投身公益，讓台南成為一座真正充滿人情味的城市。