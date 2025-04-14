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成大女助理走斑馬線「遭保時捷撞死」！他賠500萬換緩起訴

▲蔡姓男子駕駛保時捷休旅車於7月20日晚上在台南東區富農街口左轉東門路時，撞上正走過行人穿越道的成大助理謝姓女子，導致謝女傷重不治。（圖／民眾提供，下同）

▲蔡姓男子駕駛保時捷休旅車去年7月20日晚上在台南東區富農街口左轉東門路時，撞上正走過行人穿越道的成大助理謝姓女子，導致謝女傷重不治。（圖／民眾提供，下同）

記者閔文昱／綜合報導

台南市東區2024年7月20日晚間發生一起死亡車禍，一名成功大學教授的謝姓女助理（53歲）晚間外出倒垃圾，行經東門路與富農街口的行人穿越道時，遭一輛左轉的保時捷休旅車撞上，當場重傷倒地，送醫不治。肇事蔡姓駕駛事後遭起訴，台南地檢署考量他坦承犯行、賠償家屬500萬元並達成和解，處以緩起訴一年。

回顧案情，53歲謝女是教授助理，當天晚上7時40分許外出倒垃圾，行經東區富農街口的東門路行人穿越道欲返家時，一輛由蔡姓男子駕駛的保時捷休旅車從富農街口左轉進入東門路，在路口的行人穿越道撞上謝女。

謝女當場頭部、身體重創，腿部骨折，經消防局出動救護車將她送醫搶救，惟謝女傷勢嚴重，隔天上午8時許宣告傷重不治。肇事的蔡男接受警方調查，其身上無明顯傷勢、酒測值為0，並無酒駕，事發後遭依過失致死罪送辦。

▲蔡姓男子駕駛保時捷休旅車於7月20日晚上在台南東區富農街口左轉東門路時，撞上正走過行人穿越道的成大助理謝姓女子，導致謝女傷重不治。（圖／民眾提供，下同）

根據《自由時報》，台南地檢署考量蔡男坦承犯行，並賠償家屬500萬元達成和解，最終予以緩起訴一年，另須在六個月內繳交3萬元公庫罰金並參加法治教育課程。

此一車禍讓謝女家破人亡，謝女陳姓丈夫表示，妻子是依交通號誌走在穿越道上，沒想到只是出門倒個垃圾，寶貴的性命就這麼被奪走，呼籲社會重視行人安全，「人命不該這麼廉價」，盼所有駕駛人在接近路口時無論白天或夜晚，都能主動減速、確實禮讓行人，別讓斑馬線成為奪命線。

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