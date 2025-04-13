美中關稅戰成導火線！　專家警告：北京恐加強對台軍事壓力

▲ 美中在關稅戰上互不相讓。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普對中國祭出高達145%關稅，雙方互不相讓。專家警告，這場關稅戰恐怕成為全面衝突導火線，北京可能藉此對台灣加強施壓，最終甚至武力犯台，將全球推向災難邊緣。

英國前陸軍指揮官德布雷頓-戈登（Hamish de Bretton-Gordon）向《太陽報》指出，關稅戰恐怕將全球拖進全面衰退，製造緊張與戰爭，「金融衝擊可能導致衝突，所有人都在密切關注這一點，且需為此做好準備。緊張局勢將不斷升高，到某種程度就會崩潰，最終不是關稅戰結束，就是爆發某種衝突。」

前英國駐北京大使館首席大臣布朗（Kerry Brown）長年研究兩岸關係，他警告，台灣是目前最有可能引發全球衝突的引爆點，「若中國對台灣採取軍事侵略行動，全球政治格局將瞬間改變。中國將從競爭對手變成徹頭徹尾的敵人，因為它正攻擊一個民主政體。」

美國智庫昆西研究所東亞項目主任沃納（Jack Werner）指出，中美雙方已陷入不斷升級的螺旋，可能對雙方造成災難性後果，「在台灣或南海的任何一步失誤都可能導致災難。」

前英國國會議員席利（Bob Seely）分析，中國國家主席習近平可能揚言加強封鎖台灣，藉此向華府施壓，使川普面臨選擇：坐上談判桌與北京達成協議，避免全球經濟崩潰，或是冒著台灣被封鎖的風險，但這可能引爆全面戰爭。

英國智庫亨利傑克森學會副研究員史賓克（Darren Spinck）則認為，中國直接侵台可能性不大，但將在軍事上持續加強施壓，「在長期且不斷升級的僵局之下，北京可能加強對台灣的軍事壓力」，例如加強軍演、海上封鎖或其他威嚇手段，「不是直接回應關稅，而是將其做為更廣泛努力的一部份，藉此展現決心、轉移國內焦點。」

德布雷頓-戈登也補充，俄羅斯總統普丁可能趁美中衝突擴大時伺機而動，「我認為普丁現在很高興川普專注於關稅和中國。任何發生在烏克蘭戰場以外的衝突，對普丁都是巨大優勢」，「他無疑正試圖在美中之間火上加油，減輕他的壓力。」