早產兒成器官來源？台大醫曾接生「無腦兒」　父母想器捐結局曝

▲台大醫院婦產科醫師施景中透露，曾接生過「無腦兒」案例。（示意圖／翻攝Pexels）

圖文／CTWANT

男歌手Tank（呂建忠）近日成功接受心肝移植手術，然而對岸長期以來都有強摘器官等醜聞，相關話題引發外界議論。台大醫院婦產科醫師施景中透露，自己很久以前接生過「無腦兒」，父母希望進行器官捐贈，幫孩子盡一份大愛，結果國外醫學倫理權威態度異常嚴肅，警告絕對不行拿無腦兒當器官來源進行移植。

施景中在臉書發文表示，「很久以前接生過無腦兒（大腦皮質沒有發育，一種神經管缺損，無法存活，但其他全身器官都會發育良好）。孕婦和男友是兩小無猜型、因未成年不敢講，所以等到轉到我這裡來的時候，已經接近足月生產，她們想讓小孩出生後平靜地走掉。生產前夕，孕婦跟我表達意願，想要幫小孩做器官捐贈，算是幫小孩盡一份大愛。」

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施景中提到，雖然婦產科跟小兒科及器官移植小組都有聯繫，但過去沒有類似案例，於是他詢問了國內醫學倫理權威蔡甫昌教授的意見，「蔡教授馬上聯繫他國外這方面的權威朋友尋求意見。本來以為只是簡單的yes或no的問題，沒想到蔡教授的朋友覺得這個問題非常嚴肅，洋洋灑灑寫了許多篇幅，說明這個問題的嚴重性。」

據了解，國外專家表示，相關議題在1970年至1980年間，曾經被熱烈討論過，但是到1990年代已經形成定論，而且附上警告，以後不能再修改，「結論就是不可以拿無腦兒當器官來源做移植（即使這樣的異常兒根本無法存活）」。

施景中指出，無腦兒不行作為器官來源進行移植，是因為他們的腦死判定和大人不一樣，或者根本無從判定，更何況是最近幾天討論非常熱烈的「早產兒當器官來源」。施景中坦言，昨天看到對岸影片不知真假，內容令人反胃做噁，「但是那29週胎兒的器官移植是刊登在世界知名文獻，卻是千真萬確做不了假。」

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