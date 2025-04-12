泰國潑水節嗨過頭！「連假第1天」27死、201傷　5萬人力加強管制

▲泰國每逢潑水節連假交通事故率飆升。（示意圖／路透）

記者王佩翊／編譯

泰國11日迎來潑水節連假的第一天，然而當地政府統計，光是11日當天全國就發生211起車禍，造成27人死亡、201人受傷。由於潑水節期間更容易出現酒駕與超速駕駛，且因路面濕滑，導致事故率飆升，因此交通安全中心已啟動「7天嚴格控管期」，呼籲各省自11日至17日間強化安全措施，降低事故發生率。

根據《民意報》報導，泰國防災廳統計，光是4月11日潑水節連假第一天，全泰國就發生了211起車禍，事故主因以「超速駕駛」居冠，占比超過4成，其次是「逼車」與「酒駕」。

事實上，每年潑水節因狂歡人潮眾多且路面濕滑，因此交通事故頻傳，泰國公共衛生部為減少潑水節事故發生率，今年以「安全駕駛，泰國零事故」為口號，從4月11日至17日展開密集執法，在全國設立1737個檢查站，投入5萬647名人力。

儘管如此，11日仍然發生超過200起車禍，並造成27人死亡、201人受傷。其中死亡人數最多的城市為曼谷。

另一方面，泰國北部4月12日至14日可能出現夏季暴風，伴隨雷陣雨、強風，甚至出現冰雹與雷擊，當地政府提醒民眾，務必避開空曠地區與不穩固的建築物， 行車時減速慢行。