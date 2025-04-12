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乘客搭機當眾解放！他遭暖流澆淋「尿濕全身」　空服員急打斷

▲▼印度航空。（圖／路透社）

▲印度航空一名乘客在飛行途中對另一名乘客尿尿，目前當局已介入調查。非事發航班。（示意圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

印度航空一架飛往泰國的航班近日發生離譜事件，一名乘客疑似在飛行途中對另一名乘客尿尿，引發輿論譁然。目前，航空公司與政府當局已對此案展開調查，並檢討對策。

據PTI報導，這起事件發生於4月9日從德里飛往曼谷的AI2336航班上。當時，一名乘客做出航空公司稱為「不守規矩的行為」後，迫使機組人員不得不當場介入處理，並已向民航總局（DGCA）通報此事，以進行進一步調查。

印度航空在聲明中指出，機組人員依照規定流程對涉事乘客發出警告，並在航班抵達曼谷後，詢問受害乘客是否需要協助報警。不過，受害乘客選擇不採取行動。

民航部長奈杜（K Rammohan Naidu）表示，目前政府已就此案展開調查，並將與印度航空密切合作，強調「如有不當行為，將採取必要行動」。同時，印度航空也宣布成立獨立常設委員會，檢視事件並決定是否對涉事乘客採取紀律處分。

這起案件也引發了人們對乘客在機上做出脫序行為的關注。類似事件在近年來屢見不鮮，且多數案例都與醉酒有關。2023年，一名在美留學的印度學生因涉嫌在航班上對鄰座尿尿，被美國航空公司列入禁飛名單。2024年，一名醉酒男子在印度航空的商務艙朝另一名年長女乘客尿尿，引發社會強烈譴責。

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