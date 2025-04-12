馬國女公園夜跑遇狼！險遭「拖進草叢」性侵

▲馬來西亞一名女子深夜在公園夜跑，險遭惡狼拖進草叢性侵。（示意圖／123RF）



記者柯振中／綜合報導

馬來西亞麻六甲州麻六甲市10日深夜11點多發生恐怖案件，一名20歲女子在當地的武吉士靈烈公園夜跑時，遭一名男子襲擊，險些被拖入草叢性侵。幸好有路過民眾及時發現並制止，嫌犯隨即被逮捕，女子得以保住清白。

麻六甲州的科學、工藝、革新及數位通訊副行政議員拿督諾希爾米在臉書上表示，事件發生在10日深夜11點左右，受害女子當時在武吉士靈烈公園夜跑，沒想到突然被一名男子從背後抱住，並被捂住嘴巴，試圖拖進草叢。幸運的是，當時有路人經過並伸出援手，將嫌犯制服。

諾希爾米已將此事通報麻六甲歷史城市長拿督沙丹奧斯曼，市政廳將加派人手在該區進行巡邏。他提醒跑步者，特別是女性，應提高警惕，並警告歹徒不要心存僥倖。

貼文引起當地網友討論，不少網友留言指稱，深夜11點已經不適合夜跑，應該禁止民眾晚間8點以後到該公園進行休閒活動。

對此，麻六甲州總警長拿督祖凱里慕達指出，怡力警局11日凌晨0點05分接獲投報，並逮捕了一名27歲無業男子。警方對嫌犯進行尿檢，結果呈陰性。目前嫌犯已被帶上法庭，申請延長扣留令4天，以便展開調查。一旦罪名成立，該名嫌犯可被判處最高10年徒刑、鞭打、罰款或其中2種刑罰。

祖凱里慕達呼籲，民眾在進行戶外活動時保持警覺，尤其是單獨在夜間運動，以免類似事件再次發生。麻甲州警方同時也承諾，將確保社區公共安全。