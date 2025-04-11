越南傳嚴查中國貨洗產地　爭取美降關稅至22-28%

▲外傳越南為了避免美國徵收懲罰性關稅，準備打擊經越南轉運至美國的中國商品。（圖／翻攝自X@SecScottBessent）

記者詹雅婷／綜合報導

美國與越南已決定開始正式討論互惠貿易。依據知情人士的說法以及路透社看到的一份政府文件，越南為了避免美國徵收懲罰性關稅，準備打擊經越南轉運至美國的中國商品，將針對向中國出口的敏感商品施加更嚴格管制。越南盼美國能下調關稅稅率，從46%降至22%-28%之間，甚至更低。

爭取美國降低關稅至22%-28%

這項提議是在白宮貿易顧問納瓦洛（Peter Navarro）等美國官員表達擔憂之際提出，他們擔心中國商品被貼上「越南製造」標籤，以享受較低的關稅進入美國。在過去數周，越南提出優惠條件盼能說服美國總統川普對其龐大對美貿易順差採取寬容態度，但後來反遭課徵46%關稅。

在川普對等關稅暫緩90天之際，越南副總理9日與美國貿易代表見面，展開談判。3名知情人士透露，越南希望能把關稅稅率降至22%至28%之間，甚至更低。

越南政府10日宣布開始與美國進行貿易談判，並在官方網站明確提及將會嚴厲打擊「貿易欺詐」，但並未提供具體細節。

想維持對美貿易 也不想得罪中國

自從川普第一總統任期以來，許多跨國企業採取「中國加一」策略，在越南設廠減少對中國生產的依賴。如今的越南面臨兩難，一方面試圖維持與美國的貿易，因為美國是越南最大出口市場，但另一方面，越南並不想激怒中國，因為中國是越南最大投資來源國。

據信在川普4月2日公布徵收對等關稅之後，越南政府辦公室3日召開緊急會議，據信會議目的主要是解決華府對涉嫌盜竊知識產權和濫用轉運的擔憂。在會議上，貿易部與海關官員被要求加強管控，還要在2周之內制定出打擊非法轉運的計畫；知情人士透露，最終期限可能延至4月底，且越南希望小心謹慎，以免激怒中國。

管制對中國出口晶片

另外，越南也正在對經由其領土從美國流向中國的敏感商品實施更嚴格管制。依據一份法令草案，越南打算加強對雙重用途商品的出口管控，例如半導體，這類產品既可用於民用，也可用於軍事。

這份文件提到，越南主要貿易夥伴要求河內，盡量降低這類關鍵技術在未經出口國同意的情況下轉移至第三國的可能性。