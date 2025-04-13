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不拚經濟搞鬥爭！朱立倫轟政府放任共諜滲透：把在野黨全抹紅

▲朱立倫轟：政府放任共諜滲透 卻把在野黨全抹紅。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲朱立倫痛批執政者「以紅抹黑」，控經濟停擺卻縱容共諜滲透高層。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

國民黨主席朱立倫今（13）日於基隆出席「還錢於民」政策說明會時，針對當前政治局勢發表談話。朱立倫表示，全球各國正聚焦經濟發展之際，台灣卻陷入政治鬥爭與罷免風波，此現象係民進黨執政所導致之亂象。

朱立倫在會前接受媒體聯訪時，針對基隆立委林沛祥面臨罷免案一事表達遺憾。他強調，林沛祥自當選以來積極爭取預算、推動《財政收支劃分法》修法，並協助基隆市長謝國樑推動地方建設，民進黨卻持續發動政治鬥爭，去年企圖罷免謝國樑，今年又針對林沛祥，此舉將影響基隆市政穩定。朱立倫對市民智慧深具信心，相信基隆選民將唾棄這類政治操作。

▲朱立倫轟：政府放任共諜滲透 卻把在野黨全抹紅。（圖／記者郭世賢翻攝）

談及國際經貿情勢，朱立倫指出，台灣當前同時面臨中國軍事威脅與美國關稅戰雙重壓力。當世界各國專注經濟議題時，台灣卻深陷政治內耗，此乃民進黨執政下最大弊端。

針對近日共諜案爭議，朱立倫嚴詞批評民進黨慣用「抹紅」手段。他強調，執政多年的民進黨已出現嚴重腐化現象，為利益不惜出賣國家，且涉案者多為高層親信，情況令人憂心。朱立倫呼籲應徹底調查相關案件，並要求民進黨先檢視自身問題。

關於「還稅於民」政策主張，朱立倫表示國民黨將在立法院全力推動，主張今年應發放每人1萬元現金。他舉例說明，包括美國、日本、新加坡及英國等國均採類似措施，日本政府近期亦有相關宣布。此政策除能刺激內需經濟，更符合民眾對稅收合理分配的期待。

▲朱立倫轟：政府放任共諜滲透 卻把在野黨全抹紅。（圖／記者郭世賢翻攝）

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