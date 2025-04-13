批綠營高層充滿共諜　朱立倫籲檢調徹查：別為了錢就出賣台灣

▲國民黨主席朱立倫出席「還錢於民」說明會基隆場。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

國安會秘書長吳釗燮在外交部長任內的前助理何仁傑涉共諜案，遭檢調約談，法院昨晚裁定羈押禁見。針對綠營內部頻爆出有共諜涉入，國民黨主席朱立倫今（13）日表示，民進黨只會抹紅對手，民進黨已經腐化了，為了利益、為了錢，就可以出賣台灣當共諜，而且都在高層身邊，這是非常恐怖可怕的事情。

北檢偵辦共諜案，目前在押被告包括前總統府諮議吳姓男子、前民進黨黨工邱姓男子與黃姓男子，加上何姓男子。檢調懷疑，黃男曾在中國經商，疑似遭中共情治單位吸收，返台後探詢政治情資，涉嫌透過同為黨工的邱男，分頭向包括在總統府的吳男、外交部的何男等人，刺探、蒐集包括總統與副總統參訪友邦的公務秘密。

朱立倫今日到國民黨基隆主持「還錢於民」政策說明會前受訪時表示，「民進黨每天抹紅對手，但不要忘了，執政的是他們，民進黨真的腐化了，為了利益、為了錢，竟然出賣台灣當共諜，還發生在高層身邊，非常可怕的事。」他並呼籲檢方應該對共諜案徹查到底，「民進黨不要再把手指向對方，先看一看自己，周邊充滿了共諜才是台灣最大的傷害。」

對於「美國關稅戰」議題，朱立倫認為，台灣現在碰到的挑戰，不但是對岸軍事威脅，又有美國關稅戰、貿易戰。全世界大家現在最關心的重點都是經濟議題，只有台灣在拚政治，在搞大罷免，搞得大家沒有辦法安定，這是最大的遺憾，也是民進黨造成台灣最大的困擾。朱立倫也強調，國民黨在立法院努力推動普發現金1萬塊，這不是只有台灣想這樣做，美國、日本、新加坡、英國都這樣做，日本也剛剛宣布，這樣做一方面刺激內需、刺激經濟，一方面合理地把部分超收稅款還給民眾，這是民眾所期待的。

