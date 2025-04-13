柯建銘消失公開場合5天　今終於發文人在京都「大休息大沈澱」

▲民進黨立院黨團總召柯建銘神隱多日，今天透過社群發文，透露自己人在京都休息。（圖／柯建銘臉書）



記者陶本和／台北報導

民進黨立院黨團總召柯建銘連續5天消失在公開場合，昨天（12）原訂出席新竹場的政策宣講也臨時改由國立陽明交通大學特聘教授林志潔代表出席。對此，柯建銘13日終於在臉書發文，寫下「大罷免大成功」、「大休息大沈澱」、「大改革大藍圖」，自稱是獨孤求敗不死的反共老鐵人，而他所在的位置則是日本京都。

民進黨政策宣講新竹場舉行，然而出身新竹的柯建銘卻缺席，這也是繼周三朝野協商後，柯建銘連續多日未出現在公開場合，連警察人員人事條例覆議案表決都缺席。民進黨團幹事長吳思瑤則表示，柯建銘總召在立法院每天忙碌，常常3、40個小時沒有睡覺，柯建銘總召最近身體真的需要休息。

事實上，今天（13）已經是柯建銘沒有出現在公開場合的第5天，就連他的社群媒體，除了昨天有分享「人民是頭家」政策宣講會新竹場的直播連結之外，他再上一次發文則是4月4日，他分享當天記者會的相關內容。

不過，柯建銘今天終於發文，並透露自己人正在日本京都，他寫下「大罷免大成功」、「大休息大沈澱」、「大改革大藍圖」，並自稱是「獨孤求敗不死的反共老鐵人」。底下許多民進黨公職留言，希望總召好好休息，再滿血回歸，也有不少人請他要把身體照顧好。

▼民進黨立院黨團總召柯建銘神隱多日，今天透過社群發文，透露自己人在京都休息。（圖／柯建銘臉書）

