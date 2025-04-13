　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯建銘消失公開場合5天　今終於發文人在京都「大休息大沈澱」

▲▼民進黨立院黨團總召柯建銘神隱多日，今天透過社群發文，透露自己人在京都。（圖／柯建銘臉書）

▲民進黨立院黨團總召柯建銘神隱多日，今天透過社群發文，透露自己人在京都休息。（圖／柯建銘臉書）

記者陶本和／台北報導

民進黨立院黨團總召柯建銘連續5天消失在公開場合，昨天（12）原訂出席新竹場的政策宣講也臨時改由國立陽明交通大學特聘教授林志潔代表出席。對此，柯建銘13日終於在臉書發文，寫下「大罷免大成功」、「大休息大沈澱」、「大改革大藍圖」，自稱是獨孤求敗不死的反共老鐵人，而他所在的位置則是日本京都。

民進黨政策宣講新竹場舉行，然而出身新竹的柯建銘卻缺席，這也是繼周三朝野協商後，柯建銘連續多日未出現在公開場合，連警察人員人事條例覆議案表決都缺席。民進黨團幹事長吳思瑤則表示，柯建銘總召在立法院每天忙碌，常常3、40個小時沒有睡覺，柯建銘總召最近身體真的需要休息。

事實上，今天（13）已經是柯建銘沒有出現在公開場合的第5天，就連他的社群媒體，除了昨天有分享「人民是頭家」政策宣講會新竹場的直播連結之外，他再上一次發文則是4月4日，他分享當天記者會的相關內容。

不過，柯建銘今天終於發文，並透露自己人正在日本京都，他寫下「大罷免大成功」、「大休息大沈澱」、「大改革大藍圖」，並自稱是「獨孤求敗不死的反共老鐵人」。底下許多民進黨公職留言，希望總召好好休息，再滿血回歸，也有不少人請他要把身體照顧好。

▼民進黨立院黨團總召柯建銘神隱多日，今天透過社群發文，透露自己人在京都休息。（圖／柯建銘臉書）

▲▼民進黨立院黨團總召柯建銘神隱多日，今天透過社群發文，透露自己人在京都。（圖／柯建銘臉書）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
480 2 5875 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
半導體關稅有新進展？　川普：周一給答案
快訊／東京女逛超市遭砍！　心肺功能停止
iPhone回歸美國製造「最大難題曝光」　分析師：根本行不通
李珠珢「返韓變撐傘小妹」！　倒垃圾影片瘋傳
對中關稅20%→145%！　美主持人怒批川普：念數字像玩賓果
紀念品概念股正夯！　二手市場「最強小東西」曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

民進黨共諜連環爆　凌濤：共產黨指揮大惡罷要搞爛台灣民主？

賴清德：榮民是台灣重要資產　愛國、反共、服務精神要代代相傳

跪地磕頭求大眾發聲　陳佩琪：柯文哲擋執政黨利益「是為台灣好」

賣書、抵押房產燒250萬　羅智強反罷免金剛車「台灣一號」將環島

柯建銘消失公開場合5天　今終於發文人在京都「大休息大沈澱」

花蓮罷團驚「過多連署單格式錯誤」　八炯致歉曝補簽辦法

北市士林驚現天坑　新工處緊急回填、研判土質鬆軟所致

陳菊仍在住院中！蔡英文、蕭美琴今突南下探望

翟本喬稱關稅問題「柯文哲是唯一解」！學者嗆：幫草包清洗歷史

關稅談判台美已開視訊會議　賴清德：過程順利

【特技寶寶】11個月女娃表演一字馬下桌驚人柔軟度

【從校服走到婚紗】初戀8年！見新娘重現學生模樣感動暴哭

【回韓第一場】李珠珢首登LG TWINS舞台應援　雙馬尾造型美翻

女拋垃圾砸清潔隊員挨告　上網討拍反被炎上

載大學生到宿舍被塞小費　司機感動讚「很會做人！」

國道今晨火燒車！ 自撞橋墩「駕駛疑成焦屍」慘死

男派出所洽公突倒地命危　水上警AED電擊成功搶命

圭賢突被國中生「攻擊」：你跟我媽媽同年耶！XD

2小時「3車騎上庇護島」　彰化彰南路口事故頻傳

測試男友兄弟問「人在哪！」　毫不猶豫幫忙圓謊：在我這

民進黨共諜連環爆　凌濤：共產黨指揮大惡罷要搞爛台灣民主？

賴清德：榮民是台灣重要資產　愛國、反共、服務精神要代代相傳

跪地磕頭求大眾發聲　陳佩琪：柯文哲擋執政黨利益「是為台灣好」

賣書、抵押房產燒250萬　羅智強反罷免金剛車「台灣一號」將環島

柯建銘消失公開場合5天　今終於發文人在京都「大休息大沈澱」

花蓮罷團驚「過多連署單格式錯誤」　八炯致歉曝補簽辦法

北市士林驚現天坑　新工處緊急回填、研判土質鬆軟所致

陳菊仍在住院中！蔡英文、蕭美琴今突南下探望

翟本喬稱關稅問題「柯文哲是唯一解」！學者嗆：幫草包清洗歷史

關稅談判台美已開視訊會議　賴清德：過程順利

李敖談柯P「醫生從政會做壞事」缺少人才、易被騙！10年後全應驗

「周一股市又要大爆發了！」　她見豁免清單預測3檔漲停板

今雨勢趨緩轉涼　明晨下探13度「日夜溫差大」

半導體關稅有新進展？　川普：周一給答案

女童獨自在籃球場玩沙　噁男伸狼爪猥褻！目擊者錄影報警

快訊／東京1女「逛超市遭砍」心肺功能停止！　兇嫌被制伏

女力當先！2025台新女子路跑香香登場　彭雪芬領軍自信開跑

北京機場出現大量「統一」廣告　陸網熱議：大動作來了！

民進黨共諜連環爆　凌濤：共產黨指揮大惡罷要搞爛台灣民主？

賴清德：榮民是台灣重要資產　愛國、反共、服務精神要代代相傳

【特技寶寶】11個月女娃表演一字馬下桌驚人柔軟度

政治熱門新聞

陳菊仍在住院中！蔡英文、蕭美琴今突南下探望

柯建銘消失公開場合5天　今終於發文人在京都「大休息大沈澱」

川普關稅談判協商「台灣列首波」　陳水扁8字表態

房東拒設籍　租客戶籍被強遷戶政事務所還要吞900罰款

花蓮罷團驚「過多連署單格式錯誤」　八炯致歉曝補簽辦法

關稅談判台美已開視訊會議　賴清德：過程順利

北市士林驚現天坑　新工處緊急回填、研判土質鬆軟所致

翟本喬稱柯文哲是關稅解方！學者不忍了

神隱4天！柯建銘新竹宣講也缺席　吳思瑤曝原因：真的需要休息

第3位罷免二階段達標藍委出爐　罷團繼續收件拚5萬份

火線人物／卓榮泰一覺醒來世界變了　一則貼文讓大罷免威風盡失

黃仁勳如何打動川普？學者曝2關鍵

首輪談判結束　卓揆曝美關注「洗產地」：台灣一定要肩負起反傾銷

藍白猛批綠遭共諜滲透　鄭運鵬：沒被滲透的政黨才該被質疑

更多熱門

相關新聞

即／林岱樺服務處2羈押禁見、3人交保

即／林岱樺服務處2羈押禁見、3人交保

民進黨立委林岱樺涉入貪污案，選舉期間的左右手胞弟林岱融、通法寺住持釋煌智，以及弟媳王女、黃姓會計均遭收押。檢方9日再度傳訊林岱樺，雖未進行強制處分，但昨(11日)再度發動搜索，服務處主任周忠信、林弘文、以及3名助理等5人複訊後均遭依貪污罪聲押。高雄地院法官審理後裁定周忠信及連姓助理羈押禁見、林弘文10萬交保、陳姓及孟姓助理5萬交保。

中共間諜滲透府院黨　綠議員：可能只有冰山一角

中共間諜滲透府院黨　綠議員：可能只有冰山一角

神隱4天！柯建銘新竹宣講也缺席　吳思瑤曝原因：真的需要休息

神隱4天！柯建銘新竹宣講也缺席　吳思瑤曝原因：真的需要休息

藍白猛批綠遭共諜滲透　鄭運鵬：沒被滲透的政黨才該被質疑

藍白猛批綠遭共諜滲透　鄭運鵬：沒被滲透的政黨才該被質疑

分析／綠攻《離島建設條例》炒罷免熱度　藍反擊力道弱恐成破口

分析／綠攻《離島建設條例》炒罷免熱度　藍反擊力道弱恐成破口

關鍵字：

柯建銘民進黨總召京都休息

讀者迴響

熱門新聞

正妹當街被載上車性侵！

川普用這招破解「中國對美稀土管制」

情侶娃娃機店脫到剩襪子！躺紙板交流全被拍

14縣市深夜豪大雨特報！一路下到早上

快訊／國1今晨事故　成立緊急應變小組

巴菲特危機中加碼押注「這國」！

咖啡講師一周5天性侵女學徒！105萬換免囚

快訊／8級強風來了　今降10℃「全台變天」6縣市大雨

美公布關稅豁免清單！多種電子產品入列

他花400元買下「Google.com」結局神展開

去麗寶樂園「婆婆硬要搭便車」跑到彰化走不了！媳抓狂

桃園狂風暴雨！麥當勞店員鎖門畫面超驚險

台3線死亡車禍！重機騎士摔進排水溝不治

館長直播哽咽：大雄的遺體已送至冰櫃

美中關稅戰誰會贏？　ChatGPT分析結果曝光

更多

最夯影音

更多

【特技寶寶】11個月女娃表演一字馬下桌驚人柔軟度

【從校服走到婚紗】初戀8年！見新娘重現學生模樣感動暴哭

【回韓第一場】李珠珢首登LG TWINS舞台應援　雙馬尾造型美翻

女拋垃圾砸清潔隊員挨告　上網討拍反被炎上

載大學生到宿舍被塞小費　司機感動讚「很會做人！」

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面