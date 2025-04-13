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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民進黨共諜連環爆　凌濤：共產黨指揮大惡罷要搞爛台灣民主？

▲▼凌濤國民黨中央新媒體中心外，接受聯訪。（圖／攝影中心攝）

▲凌濤質疑，民進黨搞罷免是受到中共指揮。（圖／攝影中心攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國安會秘書長吳釗燮任外交部長時的助理何仁傑涉入共諜案，遭收押禁見，加上之前幾起共諜案，在野黨質疑，府院黨幾乎全被滲透。國民黨桃園市議員凌濤今（13日）表示，共諜寄生民進黨黨政高層，民進黨才該是罷免對象，自己甚至懷疑，綠營發起大惡罷，是中共指揮搞爛台灣民主？

凌濤表示，國民黨立委徐巧芯揭露吳釗燮身邊的何仁傑涉共諜案，當初被罷免團體炒作多日，如今真相大白，還徐巧芯公道。然而，國人不禁要問，除了位居國家安全要津的外交部前部長、國安會秘書長吳釗燮遭滲透，還有什麼部門不能被滲透的？

凌濤指出，過去幾年，民進黨天天高喊「反共」、「抗中保台」，只要不同意民進黨，就貼上「親中」、「紅統」、「賣台」標籤。然而，民進黨政府共諜案一樁接一樁爆發，都是牽涉國家機敏的大事，不是什麼芝麻綠豆小事。從總統府、外交部一路滲透到立法院，綠營卻集體失語。

凌濤續指，陸委會過去針對陸籍清查，要求軍公教和國營事業人員簽署具結書；那面對實質涉及國家機密的共諜疑雲，是否才更應該要求民進黨籍府院黨高層具結說明清楚，以自清呢？

凌濤也秀出自己幫民進黨準備的「擬任（現職）民主進步黨黨職人員、黨籍任職政府人員—未遭中國共產黨滲透、吸收或發展情形具結書」，指這份是比照陸委會版本設計，請民進黨中央黨部儘速列管、造冊、全面推行。畢竟，清者自清，不然別人反共就是賣台，民進黨被滲透卻叫做「遺憾」。

凌濤懷疑，發起大惡罷的點子，破壞台灣民主，還真有可能來自共產黨，畢竟共諜已滲透民進黨，懷疑黨政高層已遭受到控制，也不是不可能的事。

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