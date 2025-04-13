跪地磕頭求大眾發聲　陳佩琪：柯文哲擋執政黨利益「是為台灣好」





▲柯文哲妻子陳佩琪。（資料圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者袁茵／台北報導

前民眾黨主席柯文哲自去年9月被羈押至今，柯妻陳佩琪時常在臉書發表對其思念。陳佩琪今（13日）表示，知道柯文哲擋了執政黨利益，但也是為台灣好，希望台灣不要再沉淪、百姓能過更好的日子，「台灣的司法為什麼要讓這種執政黨玩殘？整個法界看得下去嗎？」並稱自己跪地磕頭撞地，求求社會大眾幫忙發聲，「求先生和支持者原諒我的懦弱，我不是要施捨憐憫，我要被公平的對待。」

陳佩琪13日於臉書發文表示，柯文哲不在家快8個月了， 這些日子渾渾噩噩的過著，每天都會想到對方，想到時總是淚流不止；而自己要謝謝許多支持者、黨主席黃國昌和黨團，還有老師們在北所外的關心，特別是有醫療專業的老師私底下給她許多建議，「但只要是柯文哲3個字出現，申請的東西沒有一項可以准的，我也不知道怎麼樣才可以幫到他」。

陳佩琪指出，京華城經過數十次都審、都更會議，專業委員會引用都市計畫細部規則而通過，會議全程公開上網，柯文哲沒認識這些委員，就算有些過去見過面，也不知道他們有參與其中。

陳佩琪質疑，市長交給專業CEO和委員會去決定，「我想問『為什麼是圖利』？或問『怎麼圖利』？ 請問這些檢察官，你們拿幾張他嚴格要求屬下、口氣嚴厲的公文，就解讀他是要圖利？以後公文要請檢察官來寫才安全？市政任何決定要請檢察官先過目才可以？難怪他說為何有行業是以構陷、汙衊人為職志的？」

陳佩琪提到，「請問他（柯文哲）到底被掌握什麼通聯記錄，說他施壓副市長通過京華城？或他跟業者有所謂通聯索賄紀錄？或業者說他拿個黑袋子送入我家，就沒再拿出來？不查這些，就把責任全推給一個看到台灣司法這樣，而不敢回來的人？」記得柯文哲曾說卸下市長職務後，直到隔年才知道京華城這案子的結果，「這樣說他圖利或有圖利意圖？」

陳佩琪喊話，懇請北市府或掌握證據的司法單位，把這些會議記錄全程公開上網讓全民檢視，甚至有影像全程公開更好，讓大家看看這案子是如何通過的，到底市長介入了哪點？交給專業委員會開數十次會議通過的案由，委員沒事，就要羈押市長7個多月？只憑幾張嚴厲口氣批示的公文，就可以解讀柯文哲圖利？「就算檢察官要如此惡解讀，公文也都掌握在你們手上了，通聯記錄你們也都有了，還要繼續關押他到死？」

陳佩琪批評，之前提到競總報帳問題和木可經營被認為是柯文哲貪汙侵占，「這些都是委請專人處理的事情，出錯了，就羈押委任的老闆？我知道他擋了執政黨的利益，但也是為台灣好，希望台灣不要再沉淪、希望百姓能過更好的日子，台灣的司法為什麼要讓這種執政黨玩殘？整個法界看得下去嗎？」

「懇請台灣社會有正義的司法和社會賢達人士，能幫忙發出不平之鳴。」陳佩琪說，況且競總報帳和公司經營，這白紙黑字的東西都被扣了，事實也不會因為一個人講什麼話而改變，就只是會計師錯帳，也沒一毛錢入私人口袋，就羈押公司CEO 7個月抵帳？

最後，陳佩琪強調，「我們司法有公正嗎？ 我們算是文明社會嗎？我不知道，我跪地磕頭撞地，求求社會大眾能否幫我們發聲，台灣社會這麼不合理的司法構陷和羈押，為什麼我們要被如此對待？再次跟社會大眾跪地磕頭，也求先生和支持者原諒我的懦弱，我不是要施捨憐憫，我要被公平的對待。」