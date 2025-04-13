年賺3千萬、成績快封頂！　18歲天才少年「遭15所名校拒絕」

▲亞德加里遭15所名校拒絕入學申請。（圖／翻攝YT@Zach Yadegari）



記者吳美依／綜合報導

美國18歲少年亞德加里（Zach Yadegari）成績優異，年紀輕輕就成功創業，年收入高達3000萬美元，未料卻被15所「頂尖大學」拒絕入學申請。

亞德加里在滿分4.3的高中學科成績平均積點（GPA）之中，取得4.0的卓越表現，在滿分36的大學入門考試（ACT）之中，更拿下34分的優異成績。

此外，亞德加里7歲開始學習寫程式，12歲已經在App Store上架產品。他的「Cal AI」是一款透過照片計算餐點熱量的應用程式，迄今下載數量已突破500萬次，一年賺進3000萬美元。

儘管出類拔萃，亞德加里的求學生涯卻不太順遂。他一共申請18所大學，竟遭15間大學拒絕，包括賓州大學、耶魯大學、史丹佛大學、麻省理工學院、普林斯頓大學、哥倫比亞大學、布朗大學、康乃爾大學等名校。

事實上，他最終只被喬治亞理工學院、邁阿密大學、德州大學錄取。

18 years old

34 ACT

4.0 GPA

$30M ARR biz



Stanford ❌

MIT ❌

Harvard ❌

Yale ❌

WashU ❌

Columbia ❌

UPenn ❌

Princeton ❌

Duke ❌

USC ❌

Georgia Tech ✅

UVA ❌

NYU ❌

UT ✅

Vanderbilt ❌

Brown ❌

UMiami ✅

Cornell ❌ — Zach Yadegari (@zach_yadegari) April 1, 2025

亞德加里接受《紐約郵報》採訪時坦言，他一開始就不預期全部過關，但沒想到只被3間大學錄取。他認為，企業家成就、創業冒險精神，都沒有獲得充分賞識，「對於大學教育的懷疑論調，肯定越來越多了。」

大學招生諮詢公司Command Education創辦人兼執行長旻琳姆（Christopher Rim）認為，亞德加里可能在自傳中顯露對於大學的懷疑，因此對他不利，「本質上來說，除了成就以外，自傳必須傳達出候選人的個人特質，以及他們將如何對校園做出獨特貢獻。」