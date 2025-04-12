川普遭爆「賜死6千人」！為逐移民祭狠招　註銷社會安全碼斷生路

▲川普遭爆為了驅逐移民將6000人列為死亡人口。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

美國總統自上任以來，便將大規模驅逐移民列為首要之務。據2名知情人士透露，川普政府最近採取激進手段，將逾6000名合法移民列為「死亡人口」，還註銷了他們的社會安全碼（Social Security Number），導致他們無法再使用銀行等金融服務，剝奪工作與領取福利的資格，試圖施壓這些合法移民離開美國。

據美聯社報導，國土安全部在當地7日撤銷了6000名移民的合法身份，將他們的姓名與社會安全碼轉移至用於登記死者的聯邦資料庫。這些移民的社會安全碼被註銷後，將無法繼續申請銀行賬戶，或獲得基本金融服務，導致他們的生計被嚴重壓縮。

這是川普廣泛打擊根據拜登前總統政策入境移民的最新行動之一。知情人士指出，川普希望藉此讓這些移民自行離境，返回原居國，但相關計畫的細節暫時還未被公開。報導稱，媒體目前還不清楚這6000名移民的篩選標準為何，但政府鎖定的對象疑為在拜登時期透過CBP One應用程式入境，並獲准在美停留和工作2年的90萬移民。

與此同時，一名聯邦法官在當地10日裁定暫停川普政府命令數十萬來自古巴、海地、尼加拉瓜與委內瑞拉、擁有臨時合法身分者於本月離境的決策。截至目前為止，掌握著全美最完整死亡紀錄的社會安全局，還未就移民被列為死亡人口一事發表評論。

此外，國土安全部本周和財政部簽署了新的協議，允許國稅局與移民及海關執法局（ICE）共享移民稅務資料，以加速追查及遣返非法移民。國稅局代理局長克勞斯（Melanie Krause）因此辭職。另有倡議團體表示，若情況屬實，將對川普政府提出訴訟，控其濫權與違法。