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中國狂掃240萬噸巴西大豆　美國農民哀號

▲▼墨西哥當局計畫對美國大豆與玉米課徵報復性關稅。（圖／達志影像）

▲中企大舉採購巴西大豆，光是本周上半周就買下40艘船的量，約莫是240萬噸的大豆。（圖／達志影像）

記者詹雅婷／綜合報導

美中之間的關稅大戰越打越猛，如今美國豆農擔憂失去中國這個大客戶。知情人士透露，中國進口商已經大舉採購巴西大豆，光是本周上半周就買下40艘船的量，這約莫是240萬噸的大豆，相當於中國大陸每月壓榨量的三分之一。

彭博、Newsweek等報導，美國對中國課徵的關稅總稅率增至145%關稅，中國宣布反制，對美國進口商品課徵125%關稅，這一來一往的貿易戰已衝擊到美國大豆種植者。

肯塔基州大豆農民、美國大豆協會主席雷格蘭德（Caleb Ragland）9日在The Free Press發表文章，懇求川普結束這場貿易戰，「我是美國50萬名深感痛苦的大豆種植者之一，我的家庭和我們的3名全職工人100%收入都依靠我家農場」，但如今貿易戰是拿美國人的生計來賭，特別是農民，敦促川普去和中國達成協議，「和中國的貿易戰，可能會讓美國農民在2027年前破產」。

依據Epiq Bankruptcy Analytics數據顯示，今年已有88間家庭農場或企業農場申請破產，高於2024年同期的50家；若美國持續推行關稅政策，預料這數字還會繼續攀升。

近年來，中國持續推動農產品進口多元化，巴西已經取代美國成為中國最大的大豆供應國，不過與此同時，大豆仍然是美國對中國出口的最大農產品。

知情人士透露，中國進口商光是本周上半周就採購至少40艘船的大豆，是趁著巴西大豆價格近期回落迅速下單，採購規模異常龐大且快速。這批貨約莫是240萬噸的大豆，幾乎是中國大陸每月壓榨量的三分之一，大多會在5月至7月之間交付。

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