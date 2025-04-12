　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普為5目標高舉關稅大刀　BBC：成果有限

▲▼川普向全球多國發動關稅戰。（圖／路透）

▲川普向全球多國發動關稅戰。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

美國總統川普日前公布激進關稅計畫，顛覆了全球經濟秩序以及美國與盟友長期建立的貿易關係。然而，新關稅政策才剛實施不到一周，川普就在11日宣布暫緩對多數國家徵收關稅90天，僅聚焦對中強硬立場。外界關注，這項政策是否有助於川普實現其「更好的貿易協定」、「促進美國工業發展」、「與中國爭奪市場』、「增加美國收入」，以及「降低美國物價」5大核心貿易目標，而BBC對目前情況進行分析後，認為成果仍然有限。

▲▼美國總統川普關稅戰。（圖／路透）

▲川普聲稱美國在全球貿易中遭受不公平待遇，特祭出關稅戰以爭取更好的貿易協議。（示意圖／路透）

1. 爭取更好的貿易協議

川普聲稱，美國在過去數十年來長期遭他國「掠奪、搶劫和劫掠」，因此他將關稅鍘刀指向全球，無論是盟友或是敵人，甚至是無人居住的小島，都被統一徵收10%關稅，並對他所謂「貿易逆差最嚴重」的60個國家徵收「對等關稅」。

川普的新關稅政策出爐後，全球亂成一鍋粥，紛紛為即將來臨的經濟震盪感到擔憂。財政部長貝森特（Scott Bessent）隨後透露，已有逾75國與美國達成協議，並提供貿易優惠，美國也正在與南韓、日本等國進行談判。川普形容，「各國現在都在拍我馬屁」，但具體協議內容尚未公開，談判仍在進行。

BBC指出，美國的貿易夥伴有90天的時間與川普達成某種協議，時間正在流逝。但事實上，正在進行的談判顯示川普的努力或許有可能獲得回報。

▲▼美國,工廠。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普希望透過高額關稅，迫使工廠回流，以推動美國工業。（示意圖／達志影像／美聯社）

2. 推動美國工業

川普主張，關稅可保護本土產業，並促進工廠回流。長期以來，川普一直認為關稅是重建美國製造業基礎的有效方式，並讓美國免受不公平外國競爭的影響。BBC指出，對於這些大企業而言，要轉移生產線並在美國設廠的代價極大，但川普過去一周的關稅政策反复無常，導致企業難以預測未來。

BBC進一步表示，當關稅似乎是根據總統的意願徵收或取消時，美國國內外的公司更有可能採取謹慎態度，觀望是否值得重建供應鏈，並等待塵埃落定後再做出任何重大承諾，因此美國整體製造業的復興尚未顯現明確成效。

▲▼台灣,中國,美國。（圖／路透）

▲川普對中國態度強硬，但BBC認為，美中展開貿易戰恐將波及美國與其他盟友的關係。（示意圖／路透）

3. 對抗中國

中國被川普視為美國貿易赤字的「罪魁禍首」。儘管川普公開表示尊重習近平，但他卻認為「中國大大地利用了美國」；白宮也明言中國將是川普真正的目標。貝森特告訴記者，「他們（中國）是美國貿易問題的最大來源。事實上，他們也是世界其他國家的問題所在。」

BBC指出，如果川普想要與中國彼此鬧意氣，來測試雙方對經濟和政治痛苦的忍耐度，那他現在獲得了一個機會。不過，BBC提醒，與擁有相當軍事實力的世界第2大經濟體開戰會帶來巨大風險。

9日，川普罕見遞出橄欖枝，暗示中國如果想要達成協議，那他將表現出「難以置信的親切」。然而，BBC認為，目前雙方的關係十分緊張，若川普強硬升級，美中貿易戰恐波及全球，並削弱美國與其他盟友的信任關係。

▲▼美國國債鐘。（圖／翻攝自US Debt Clock）

▲隨著美國國債來到歷史新高，川普希望透過關稅創造收入，以達到減稅還債的目的。（圖／翻攝自US Debt Clock）

4. 增加政府收入

自選舉以來，川普就不斷吹噓自己能靠著新關稅政策創造巨額收入，用以減稅與還債。無黨派的稅務基金會（Tax Foundation）估算，川普對全球統一祭出的10%關稅可在未來10年內帶來2000億美元的收入，但仍遠低於國會預估的5000億美元減稅成本。

BBC指出，如果川普堅持對所有美國的進口商品徵收至少10%的基本關稅，再加上對某些進口產品徵收額外稅款，並加大對中國的課稅，那麼他通過關稅增加政府收入的目標或許有可能達成。不過，關稅能否為美國政府產生穩定財源仍具不確定性，特別是在消費者轉向國內產品後，關稅收入就可能隨之下滑。

▲▼ 美國,購物,購物季,打折,物價,經濟。（示意圖／路透）

▲美國物價高漲，川普希望透過關稅降低通膨。（示意圖／路透）

5. 降低美國物價

川普承諾，國內製造將加強競爭、壓低物價，並為美國帶來黃金時代。然而，經濟學家普遍認為，關稅將推高進口成本，而商家也會將不斷升高的成本轉嫁至消費者。稅務基金會估計，10%的普遍關稅將使美國家庭每年的支出增加約1253美元，其中對低收入者的衝擊最大。此舉恐與川普「讓美國繁榮」的目標背道而馳。

BBC表示，物價上漲是一支朝着錯誤方向前進的箭，它對川普的政治地位及其政黨未來的選舉前景都具有巨大的潛在影響。儘管川普貿易戰略意圖鮮明，但在國內外壓力與政治現實下，關稅政策能否真正轉化為經濟與選票紅利，仍有待未來觀察。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
571 3 8008 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
巴菲特危機中加碼押注「一國」！ 分析師：釋放重大信號
快訊／林岱樺服務處團滅了！2羈押禁見、3人交保
快訊／牛埔幫大哥齊惠生過世！　曾犯滅門血案
快訊／關稅談判台美已開視訊會議　賴清德：過程順利
首輪談判結束　卓揆曝美關注「洗產地」：台灣一定要肩負起反傾銷
鋒面殺到「西部雨最猛」　低溫下探13度時間曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

已逾百人丟命！印度4月反常高溫暴雨　鄰國尼泊爾也遭殃

川普擬大砍NASA預算　馬斯克公開唱反調：讓人不安

川普為5目標高舉關稅大刀　BBC：成果有限

中國狂掃240萬噸巴西大豆　美國農民哀號

泰國潑水節嗨過頭！「連假第1天」27死、201傷　5萬人力加強管制

乘客搭機當眾解放！他遭暖流澆淋「尿濕全身」　空服員急打斷

印尼男童腹脹便秘「嘔出蟲」　醫驚見滿肚蛔蟲急開刀擠出

日政府燒錯遺體！他被當「無人認領屍」莫名火化　家屬氣炸

波蘭總統：川普是俄烏停戰最佳機會　關稅是休克療法須冷靜以對

大阪世博今開幕！必看亮點「全球最大木造建築」曝　天皇現身

#李珠珢 大發福利！15秒影片太香怎麼看都看不完

「TAE台灣成人博覽會」來襲　優月真理奈出場捧超猛「胸」器

測試男友兄弟問「人在哪！」　毫不猶豫幫忙圓謊：在我這

【事發瞬間】目睹機身在空中解體！美直升機墜河釀6死

女拋垃圾砸清潔隊員挨告　上網討拍反被炎上

#高雄 女過馬路 #自摔　險遭 #輕軌 輾過

蔡琴突點名蔣萬安「開噴大巨蛋」　「能好到哪去？」擔心：我要觀眾安全.舒服

王思佳老公遭爆「當司機.保鑣」　首發聲否認..揭低調原因：有簽保密協議

池睿恩當《RM》司機「分不清煞車.油門」　劉在錫嚇壞：這裡的人身價都不斐XD

北車前商旅糾紛　股東「請鬼拿藥單」：2年拿3200萬

已逾百人丟命！印度4月反常高溫暴雨　鄰國尼泊爾也遭殃

川普擬大砍NASA預算　馬斯克公開唱反調：讓人不安

川普為5目標高舉關稅大刀　BBC：成果有限

中國狂掃240萬噸巴西大豆　美國農民哀號

泰國潑水節嗨過頭！「連假第1天」27死、201傷　5萬人力加強管制

乘客搭機當眾解放！他遭暖流澆淋「尿濕全身」　空服員急打斷

印尼男童腹脹便秘「嘔出蟲」　醫驚見滿肚蛔蟲急開刀擠出

日政府燒錯遺體！他被當「無人認領屍」莫名火化　家屬氣炸

波蘭總統：川普是俄烏停戰最佳機會　關稅是休克療法須冷靜以對

大阪世博今開幕！必看亮點「全球最大木造建築」曝　天皇現身

直擊／粉絲錄影遭擋！少時蒂芬妮親自解圍：沒關係　拿她手機自拍送飛吻

滅小三最強日要來了！祈求土地婆　3生肖下半年運勢大發

吳東霖重砲轟網協！體育署急回應：補助款下周發、黃金計畫已修正

諷美對華恐懼偏執症加重　陸國防部：把中國當威脅帶來災難後果

春天易頭痛！醫解析5大原因「春睏」也上榜　緩解方式一次看

巴菲特危機中加碼押注「這國」！ 分析師：釋放重大信號

林子偉7局敲長打！斷黃博多無安打美夢

田馥甄全台巡迴「逾20萬人瘋搶」中獎率不到10% 　她暖心發聲了！

快訊／林岱樺涉貪「服務處團滅」！2羈押禁見、3人5到10萬交保

崑山科大啟用南部首座電動車基地　賴清德、黃偉哲盼領導台南電動車產業發展

#李珠珢 超愛自己的應援毛巾　竟然還偷聞！！

國際熱門新聞

中國準備核彈級報復　傳拋售美債500億美元

中國若犯台　台計畫把超商當作戰時樞紐

川普公開稱「不再需要馬斯克」

目標90天達成90協議　白宮顧問：散戶快進場

50歲醫和小24歲嫩妻　「診間接吻」被炎上

女遊客彎腰露出「奈良最兇風景」　日網凍未條想變鹿

蘇丹護理人員幫治療　淪性奴超過1個月

川普否認因「美債波動」暫緩關稅

I罩杯女優引退念大學！巨乳放桌面照曝

泰潑水節嗨過頭！連假第1天27死、201傷

川普：關稅10%是下限　但可能有例外

即／美11日與台灣、以色列展開關稅對談

美中貿易戰2.0　外媒爆北京「1戰略王牌」看誰撐得久

美課徵中國145%關稅　川普：雙方終達協議

更多熱門

相關新聞

中美貿易戰！紐時：習近平依然我行我素

中美貿易戰！紐時：習近平依然我行我素

美中關稅熱戰，紐約時報分析，中國國家主席習近平面臨疫情以來最大的考驗，儘管外界擔心長期的貿易戰可能會加劇中國經濟困境，但中國仍升級回應，對美國進口商品的關稅提高到125%。

美農民哭了！陸搶購40船大豆　肥單給這國

美農民哭了！陸搶購40船大豆　肥單給這國

火線人物／卓榮泰一覺醒來世界變了　一則貼文讓大罷免威風盡失

火線人物／卓榮泰一覺醒來世界變了　一則貼文讓大罷免威風盡失

神隱4天！柯建銘新竹宣講也缺席　吳思瑤曝原因：真的需要休息

神隱4天！柯建銘新竹宣講也缺席　吳思瑤曝原因：真的需要休息

美中關稅戰！王文濤通話WTO秘書長

美中關稅戰！王文濤通話WTO秘書長

關鍵字：

美國北美要聞川普對等關稅關稅戰BBC

讀者迴響

熱門新聞

陸被課145%！他曝台灣2產業「一堆廠商突接急單」

快訊／宥勝宣布：不再以「宥勝」名義活動！

曾傷妻致流產！館長愛犬大雄離世

鋒面將抵達「今下午恐達豪雨等級」　專家示警：本周雨最大的一天

中國準備核彈級報復　傳拋售美債500億美元

川普暫緩90天「正好是7／5大地震預言日」！

女老師拒絕愛愛　慘被男友持斧頭砍死！

川普關稅談判協商「台灣列首波」　陳水扁8字表態

咖啡講師一周5天性侵女學徒！105萬換免囚

快訊／賓士國道故障！22歲女放警示標誌遭追撞亡

中國若犯台　台計畫把超商當作戰時樞紐

川普公開稱「不再需要馬斯克」

高鐵乘客行李內「行動電源自燃」起火　車廂煙霧瀰漫畫面曝

5歲伊萊獨上男廁！媽站門外「聽見2男猥褻對話」

已婚消防員騙女義消上床　害2度流產

更多

最夯影音

更多

#李珠珢 大發福利！15秒影片太香怎麼看都看不完

「TAE台灣成人博覽會」來襲　優月真理奈出場捧超猛「胸」器

測試男友兄弟問「人在哪！」　毫不猶豫幫忙圓謊：在我這

【事發瞬間】目睹機身在空中解體！美直升機墜河釀6死

女拋垃圾砸清潔隊員挨告　上網討拍反被炎上

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面