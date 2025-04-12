館長痛失愛犬大雄！直播紅眼眶：這是我最難過的一天

▲館長直播中談及愛犬離世數度哽咽。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）



記者楊庭蒝／綜合報導

知名網路紅人館長陳之漢的愛犬大雄於近日離世，震驚大批粉絲。繼11日透過臉書發布大雄離世消息後，館長在11日直播中提及大雄最後的日子，坦言不忍愛犬繼續受苦，親自決定讓牠接受安樂死，結束痛苦的折磨。直播中，館長數度紅眼眶，感嘆與大雄的緣分，並透露目前大雄的遺體已送至冰櫃，後續將交由專業人士處理。

館長在直播中回憶，大雄近年因年老體衰，健康狀況急劇惡化。他描述，數日前探望大雄時，牠已無法動彈，只能癱在地上，甚至連叫喚都毫無反應。「牠沒辦法吃東西，喝水也喝不下，渾身都是大便、尿液，整隻癱在那邊，呼吸聽起來很痛苦，真的看了就痛。」

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獸醫到府檢查後表示，若讓大雄自然離世，可能還需拖上兩個禮拜。館長無法想像愛犬繼續承受無法進食、排泄的痛苦，於是毅然決定讓大雄接受安樂死。「你想像一下，癱在地上，不能吃不能喝，連排泄都沒辦法處理，我真的不忍心，替牠想只能這樣。」

館長進一步透露，安樂死的過程由獸醫先為大雄施打麻醉，待牠完全睡著後再注射藥劑。獸醫向他保證，大雄不會感到疼痛，將在無意識的狀態下安詳離去。然而，當藥劑注入時，大雄出現了反射性抽搐，這一幕讓館長難以承受。「牠抽搐的時候是我最難過的時候，真的很痛，老狗就是這樣，害我難過到今天。」他數度停頓，語氣滿是哀傷。

談及大雄的離世，館長感嘆這段緣分雖充滿挑戰，卻也讓他難以忘懷。過去，大雄因性格兇猛，曾多次咬傷周遭的人，包括館長的妻子，導致她受傷嚴重，甚至因此失去一個孩子。儘管如此，館長始終視大雄為家人，認為牠的行為出自本能，而非惡意。如今大雄離去，他選擇在良辰吉日處理後事，並透露目前遺體已送至冰櫃，後續將由專業人士安排火化事宜，細節則待確認後再行告知。