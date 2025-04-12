77萬人氣YTR開職缺「工作量曝光」！一票人嚇退：身體要緊

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者施怡妏攝）



記者鄺郁庭／綜合報導

YouTube頻道「狠愛演」由牛排、胡椒、蛇丸共同經營，曾是擁有百萬訂閱的人氣頻道，卻在2020年突然宣布停更，並各自經營個人頻道。其中，牛排的頻道已達到77.9萬訂閱，人氣相當高。值得注意的是，最近牛排老婆妮妮在社群平台徵才，工作量引發討論，「我和同事討論之後覺得，給再多都不做…太雜了。」

有網友在Dcard發起閒聊「這個工作量…月薪要多少你願意」，在Threads看到妮妮PO出徵才文，要徵團購社群管理+影音剪輯正職夥伴，可他看完這個工作量不禁咋舌，「這是2～3人的工作內容吧，還不如各個專業分開請。」

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雖然知道團隊可能不只一個人，但畢竟還是算在一個人的工作量裡，「月薪多少你們願意呢？」原PO接著說，聽牛排夫妻說過，給前員工是8～9萬，他覺得是合理的，「不過我和同事討論之後覺得，給再多都不做…太雜了，身體要緊。」

從徵才訊息來看，工作內容分成三大項，包括「一、團購社群經營」，要協助管理 LINE 群組、社團互動與公告發布；整理與統籌每月團購檔期（含資料收集、開團提醒、訊息回覆）；基礎客服支援（像是：詢問出貨、付款、商品資訊等）。

再來是「短影音剪輯協作」，要協助剪輯生活感短影音（如日常、團購介紹、簡單開箱），處理字幕、轉場、格式排版等後製工作。最後是「數據回報與企劃協助」，要協助團購數據整理與簡單統計，以及每周社群與內容成效回顧表彙整。

貼文引發討論，「工作量真的很多耶，確定這種工作量的安排，在工作時間內是能有效完成的嗎，感覺不加班不太可能」、「假如是徵一個人，這工作量太多了吧！難怪他們敢說薪資平均有九萬。」

也有人指出，「『擴編團隊』表示不是一個人做而已，可能五個人以上、大家分擔，還有八九萬的話還好吧？」「這樣的工作內容薪水可以到9萬up，其實CP值不錯了吧？」

也有過來人直嘆，「人力銀行打開，一堆這種還開30000～35000的」、「常態了吧？我讀設計的，月薪29000，要畫文宣、要更新臉書、要回賴客人、要寄貨收貨、要處理維修品、要面交客人、要服務業務、要換廁所衛生紙、要清潔廚房掃地…」