▲逾300位海外緬華僑胞齊聚，體驗桃園龍岡米干節「長街宴」。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2025桃園龍岡米干節12日於平鎮區忠貞新村文化園區舉行宣傳說明會，會後與緬華同僑聯誼會交流。市長張善政表示，一年一度的龍岡米干節是桃園最具特色的觀光活動之一，並榮獲交通部觀光署「國際級特色活動」肯定，該活動已連續舉辦15年，今年將於4月19日至27日登場，歡迎大家參與這場文化盛宴。

張善政指出，今年恰逢「緬華同僑聯誼會」年會移師臺灣舉辦，最後一天行程即結合今日米干節記者會，以「長街宴」方式，邀請超過300位來自美國、泰國、緬甸、澳洲、香港及澳門等地的緬華僑胞齊聚龍岡，品味傳統文化及美食佳餚。

▲2025桃園龍岡米干節將於419登場。（圖／市府提供）

由於，近期緬甸與泰國發生地震災情，許多居住在龍岡的滇緬後裔祖籍即位於受災地區，因此，今年米干節在延續美食饗宴與文化展演的基礎上，特別融入國際人道關懷精神，在潑水節與火把節活動中融入祈福儀式，並設置勸募攤位，希望市民在參與節慶活動、感受歡樂氛圍的同時，也能為災區獻上祝福。

桃園市商圈產業聯合會會長王根深表示，龍岡米干節從首屆不到千人參與，到如今吸引逾20萬人參加，展現強大國際吸引力，也帶動地方觀光與商圈蓬勃發展。龍岡地區的魅力金三角商圈去（113）年榮獲經濟部商業發展署「全國卓越商圈獎」最佳魅力商圈殊榮，忠貞新村文化園區更於今年入選交通部觀光署「臺灣觀光亮點100」，充分展現桃園多元文化魅力。

市府觀旅局表示，今年米干節活動規模再升級，首度加碼辦理三場長街宴，每場88桌，首波開賣即於24小時內完售，展現節慶文化魅力。觀旅局也提醒，龍岡地區周邊停車空間有限且道路狹窄，假日開車出遊的民眾可將車輛停放於龍岡大操場，搭乘免費接駁車前往會場；亦可於中壢火車站搭乘桃園客運「112南」至忠貞站下車抵達會場。