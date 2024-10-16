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清境火把節10／25、26登場　長街宴率先揭幕號召在地總動員迎盛會

▲清境年度盛典「火把節」月底登場，今天長街宴率先揭幕。（圖／清境農場提供，下同）

▲清境年度盛典「火把節」月底登場，今天長街宴率先揭幕。（圖／清境農場提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

素為仁愛鄉清境地區特有的滇緬族群新年文化慶典「清境火把節」，將在10月25日、26日登場，也是連續第18年舉辦，長街宴16日在壽亭新村率先登場，為系列活動揭開序幕。

東道主之一的清境農場說明，火把節是雲南少數民族傳統文化，藉由點火儀式，祈求豐收，具有照天祈年、除穢求吉的意義，也是彝族、哈尼族、白族、納西、基諾、拉祜、佤、阿昌、普米等族的傳統節日，又稱為「星回節」或「東方狂歡節」；民國50年，隨「異域孤軍」來到清境地區的雲南鄉親在此落地生根、開墾拓荒，是清境農場之緣起，火把節也呈現不同文化、雲南特色美食的洗禮。

▲清境年度盛典「火把節」月底登場，白族紮染蝴蝶翩然祈福。（圖／清境農場提供）

清境農場指出，「長街宴」則是源自雲南「哈尼族」傳統「十月年」的祈福宴席，又稱為「長龍宴」，今天在在壽亭新村封街，各家各戶拿出招牌手路菜，沿街擺桌、連成一條長龍，也昭告清境地區包括清境農場、社區發展協會、觀光協會以及周邊學校全體總動員，吃飽準備開工、辦好火把節年度盛宴。

▲清境年度盛典「火把節」月底登場，白族紮染蝴蝶翩然祈福。（圖／清境農場提供）

▲清境年度盛典「火把節」月底登場，白族紮染蝴蝶翩然祈福。（圖／清境農場提供）

農場建議，想要參加年度盛會的民眾可與家人好友安排2天1夜旅行，上山享受文化饗宴：白天欣賞清境農場知名的綿羊秀與馬術秀，晚上參加火把節活動；而國民賓館距離活動會場清境國小僅約500公尺，入住即免費贈送青青草原門票與小瑞士花園入園卷，兩天活動期間還剩下少許房間，可致電（049-280-2748）或加入官方line帳號(@qingjingfarm)查詢預約。

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