2025桃園龍岡米干節4／19登場　加碼辦理三場次長街宴

▲2025桃園龍岡米干節，加碼辦理三場次長街宴。（資料照／觀旅局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「桃園龍岡米干節」今年邁入第15年，即將於4月19日重磅開跑。市府觀旅局1日表示，龍岡米干節精彩活動有水花火舞X異域美食，今年活動規模再升級，首度加碼辦理三場次的長街宴，以在地辦喜事的精神邀請更多民眾走進龍岡，認識異域文化、品嚐金三角美食，一同參與這場視覺與味覺的雙重饗宴。

市府觀旅局表示活動首週(4/19、20)以緬泰傳統的「潑水祈福」揭開序幕，三寶寺高僧點水在活動現場祈福，邀請民眾以聖水洗滌身心、祈願平安。除了代表著洗去過去一年的罪惡，迎接嶄新的一年，今年3月28日緬甸地震造成嚴重災情，觀光旅遊局也邀請民眾來現場參與潑水祈福儀式，為台灣及世界人民平安祈願。

4/26、27延續節慶氛圍!除了雲南民族踩街外，4/27晚間將於忠貞新村文化園區燃起篝火，照亮夜空燃盡邪祟，「點火求吉」的夜晚將燃起篝火並伴隨著雲南少數民族的打歌表演，歡迎一起伴篝同歡共樂、除穢求吉!

此外，活動期間還有各式的特色攤位和豐富多元的體驗互動，如踩街、打歌、服飾體驗等，更可以大啖在地小吃及異國美食，希冀透過龍岡地區深厚的故事力、文化力和獨特的美食，再次展現桃園多元節慶文化的魅力。

最受民眾歡迎、詢問度最高的長街宴今年首度擴大舉辦，共計4/19、20、26三場次，要讓民眾感受濃濃的異域風情、玩得盡興，長街宴是哈尼族的傳統節日，是族人相互感恩和分享收穫的宴席，以「簸箕飯」形式呈現，「簸箕」盛裝多道雲南特色佳餚，包括雙色飯、酥炸豌豆粉、喃噼野菜等，當然菜色也將依據當日忠貞市場的新鮮食材調整，展現長街宴「食當季，食在地」的特色！

長街晚宴時間為114年4月19、20、26日下午5點30分至晚上8點，地點於忠貞新村文化園區舉辦，即日起受理報名。