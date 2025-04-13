首季非法旅宿開罰逾2千萬元　台北吃590萬罰單全台最多

▲疫後旅遊需求增，旅宿業遍地開花。（示意圖／記者李姿慧攝）

記者周湘芸／台北報導

疫後旅遊需求增，旅宿業遍地開花。根據交通部觀光署統計，今年首季（1至3月）非法列管旅館有1061家、非法列管民宿576家，均較去年同期減少，各縣市總計開罰245次、2098萬元，其中又以台北市日租套房開罰74次、590萬元最多。

根據觀光署統計，今年首季合法旅館共有3297家，非法列管旅館1061家（旅館337家、日租套房724家），其中，非法以台北市261家最多，全為日租套房，台中市也有211家、宜蘭縣150家。各縣市共稽查1132次，總計開罰188次、1758.4萬元，其中以台北市開罰74次、590萬元最多，台中市39次、490萬元，宜蘭縣40次、179萬元。

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觀光署表示，今年首季合法旅館較去年同期減少23家，變動不大，應為個別業者經營考量進退場結果；未合法列管1061家，較去年同期減少154家，主要是都會區的日租套房減少，其中台北市減少73家最多。

在民宿方面，觀光署統計，今年首季合法民宿12,269家，非法列管民宿576家，其中以屏東縣149家最多，南投縣也有127家、台東縣78家。各縣市共稽查2232次，總計開罰57次、339.6萬元，其中以宜蘭縣開罰19次、114萬元最多，屏東縣也開罰6次、76.2萬元，花蓮縣開罰18次、72萬元。

觀光署指出，今年首季合法民宿較去年同期增加599家，說明民宿為家庭副業，以自宅空閒房間經營，相較旅館易因經營成本考量而停歇業，民宿較不受影響。

此外，觀光署也說，未合法列管民宿較去年同期減少79家，主因地方政府稽查或網路查詢致原先列管家數歇業或增加。最多的是澎湖縣增加9家、台東縣減少42家。