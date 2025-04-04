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「台灣祭」期間屏縣府加強稽查　要求業者價格透明

▲屏東縣政府加強稽查房價 。（圖／屏東縣政府提供）

▲屏東縣政府加強稽查房價 。（圖／屏東縣政府提供）

記者陳崑福／屏東報導

台灣祭4月3日起一連舉辦3天，為墾丁帶來許多人潮，為防止活動周邊不肖業者趁機惡意炒作或哄抬價格，嚴重影響屏東觀光品牌形象，屏東縣政府加強稽查並聲明，若發現業者任意哄抬價格的行為，希望民眾都能主動透過行政院消保處線上申訴系統，或撥打1950消費者服務專線進行諮詢，確保市場價格透明、公平。

台灣祭活動期間，屏東縣政府針對熱門區域加強稽查，防止不法業者利用需求暴增的機會哄抬周邊房價，要求業者自律，遵守價格資訊應透明，也鼓勵遊客多利用縣府1999專線，檢舉惡意哄抬房價等行為，提高市場監督力。

縣府提醒，輕鬆選到合法旅宿且能最方便直接看到房價的方式，就是上交通部觀光署台灣旅宿網（https://taiwanstay.net.tw/）查詢。

縣府交通旅遊處建議遊客，事前充分了解，掌握資訊，才能住得安心，玩得開心。再次重申並特別呼籲，若民眾有發現業者疑似任意哄抬各類價格者，皆可主動向縣府縣長信箱或1999專線陳情，與政府攜手共同保護正常的消費市場。更多屏東交通及旅遊訊息請關注屏東縣政府「屏東旅遊網」、「屏東go好玩」臉書，並歡迎下載「屏東go好玩」APP掌握相關訊息。

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