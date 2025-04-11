南警結合監環稽查　全面取締非法改裝車輛　

▲台南市警學甲分局於10日晚上結合環保局、麻豆監理站等聯手出擊，擇定學甲區中正路段執行「監、警、環聯合稽查」專案勤務。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市警學甲分局為維護所轄交通安全與環境安寧，於10日晚上6時至10時結合環保局、麻豆監理站等聯手出擊，擇定學甲區中正路段執行「監、警、環聯合稽查」專案勤務。

針對改裝車輛電系設備（LED、HID）、照後鏡、排氣管設備不全等違規行為，主動攔查檢驗，共計舉發違反道路交通管理處罰條例第16、18條改裝車輛10件、未繫安全帶10件、無照駕駛1件等交通違規共21件；另會同環保局攔檢45台、召回檢驗3台。





學甲分局長巫建德呼籲，車輛改裝排氣管或拆除消音器等，影響社會安寧，更易造成交通危險，環保署設有噪音車輛專門檢舉網站，民眾如發現機動車輛行駛道路噪音擾寧情事，可上傳相片或影片至環保署噪音車檢舉網站檢舉，學甲分局將持續結合麻豆監理站及環保局，透過定點或線上攔停之方式實施聯合稽查來加強取締。

另車主應遵守相關法規，勿擅自改裝車輛，以免受罰，並共同維護安靜與安全的行車環境。警方也鼓勵民眾若發現非法改裝車輛影響居住安寧，可通報警方，共同打擊噪音污染，營造更良好的生活品質。